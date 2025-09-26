新加坡聖淘沙住宿【聖淘沙豪亞度假酒店 Oasia Resort Sentosa】-飯店對面就是捷運輕軌站，聖淘沙島內輕軌全免費。去新加坡環球影城，住這裡就對啦!

去新加坡一定要去聖淘沙，

這是很受歡迎的新加坡旅遊勝地，大家熟悉的環球影城也在這裡。

但聖淘沙住宿不便宜，一晚動輒台幣破萬，都不是太意外的事。

雖然很貴，我就是想要住在聖淘沙，一晚也好啊!

我選擇了聖淘沙豪亞度假酒店 Oasia Resort Sentosa，隸屬遠東酒店集團 ，

雖然一晚要價台幣7000元，但比起其它在聖淘沙的飯店，算是可愛的價格。

而且它的位置很棒，飯店對面就是輕軌站，

我的房間還被升級，實在太幸運了。

聖淘沙豪亞度假酒店 Oasia Resort Sentosa 地理位置

新加坡很小，聖淘沙又是它的一個小島，自然就更小了。

位於聖淘沙上的豪亞度假酒店 Oasia Resort Sentosa，

從機場到那約需20分鐘的車程，距離市中心大概6.8公里。

我們第一天中午飛機一落地，就直接叫機場接送，直達聖淘沙。

進聖淘沙是要支付入島費的，不過住聖淘沙島上的飯店可免費入島，

跟機場接送聯絡時，只要事先給司機入住飯店的證明(比如訂房紀錄)就好。

我好奇問司機為什麼要收入島費?

他回我不知道，就是很久以前的規定。

我自己查資料的結果，

聖淘沙收取入島費是因為它是一個由政府規劃、管理和維護的旅遊目的地，

為了維持島上的基礎設施，因此收入島費，總之還蠻特別的。

聖淘沙豪亞度假酒店 Oasia Resort Sentosa 大廳

聖淘沙豪亞度假酒店 Oasia Resort Sentosa走的不是奢華的路線，算是低調樸實的裝潢。

看這個大門就知道，夠簡約了吧XDD

不過進去以後，整體是很舒服的渡假氛圍。

我們當天抵達時，房間還沒準備好，先在大廳休息區稍微等待。

只能說等待是值得的，

本來訂的是頂級房的我，居然被升級成家庭套房。

聽起來頂級房好像比較厲害，其實它只是名字好聽而已。

原來的房型只有兩張單人床，但升級成家庭套房之後，

房間不但變大，還多了一張沙發床。

聖淘沙豪亞度假酒店 Oasia Resort Sentosa 家庭套房

來開箱我們的家庭套房。

除了臥室的一大床以外，還有一個沙發床。

這房間的設計是，一進門先看到客廳，

右手邊是沙發床，左手邊的牆上掛著電視。

然後客廳進臥室有一個門，

照片中看到的另一個門，是通往廁所的。

臥室也有一台電視，不過出國住飯店，我們電視都很少打開，

畢竟語言不通，加上現在有手機就足夠娛樂了。

附有茶葉、膠囊咖啡機，

在備品方面，我算是十分滿意。

因為它們有提供免費的飲用水啊!!!

在這個水非常貴的新加坡，有附免費的水實在太加分了。

基本上一次會先給兩瓶，那如果不夠，再請房務送就好。

我真是感動到不行，關於沒有提供水也沒有飲水機的故事，

歡迎看下面這篇文章分享。

Village Hotel Bugis悅樂武吉士酒店 住宿文

不只有飲用水，還有迎賓點心香蕉餅乾及椰子汁。

看完臥室，來看廁所。

廁所是我最喜歡的地方，

因為有雙水龍頭設計的洗手台，洗手台大就是舒服。

新加坡的飯店，目前還是有供應拋棄式盥洗用品的喔!

有一間淋浴間，在馬桶旁邊。

這房型是有浴缸的，

不過時間寶貴，在這裡我們都沒有泡就是了。

聖淘沙豪亞度假酒店 Oasia Resort Sentosa 公共設施

只在聖淘沙停留一晚，

雖然沒時間享受，不過我還是有稍微繞一下他們的公設。

健身房在一樓大廳的旁邊，24小時開放。

飯店有一間餐廳，但是要知道，

這裡是新加坡，還是聖淘沙，一定不便宜。

我有偷喵一下擺在外面的菜單，單點一份牛排，大概台幣2000多塊吧!

只有一份牛排喔!前菜、飲料、附餐那些，都要另外加點。

在餐廳對面，是飯店自己的spa，需要另外付費的那種。

想要免錢的，就去游泳池游泳就好。

戶外的游泳池，蠻漂亮的，但我發現使用的人很少，

只有隔天退房，看到1~2個西方外國遊客在游泳而已。

聖淘沙豪亞度假酒店 Oasia Resort Sentosa 捷運英比奧站

最後分享一下，住這間飯店最棒的地方，對面就是英比奧捷運站。

真的很近，過個馬路就到的概念。

加上聖淘沙島內的捷運，都是免費的。

怡豐城站（VivoCity Station）、聖淘沙名勝世界站（Waterfront Station）、英比奧站（Imbiah Station）以及海灘站（Beach Station），

每一站都有景點，像我們隔天要去環球影城，

就坐到名勝世界站，超方便的。

聖淘沙豪亞度假酒店 Oasia Resort Sentosa 相關資訊

現代設計與自然綠意同時共存的聖淘沙豪亞度假酒店 Oasia Resort Sentosa，

去新加坡旅遊，個人建議至少還是要在聖淘沙住上一晚，

好好享受與市區，完全不同的從容與氛圍。

聖淘沙豪亞度假酒店 Oasia Resort Sentosa

地址: 23 Bch Vw Rd, Palawan Ridge Sentosa Island, 新加坡 098679