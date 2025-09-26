かつ丼屋勝急[期間限定]極上軟殼蟹海陸豬排丼飯套餐

2025-09-26 09:33 Mei-wen Wang

一碗丼飯盛裝食慾之秋。

向來對勝勢、勝政炸豬排頗有好感，「かつ丼屋 勝急」首店設於統一Dream Plaza。對丼飯各元素頗有要求的朋友，約了在此午餐。朋友選擇炸豬排經典款之厚切里肌豬排丼飯，後切里肌訴求肉感Q實多汁，肉源是究好豬。主廚團隊視不同部位進行低溫熟成，讓肉質更鬆弛軟嫩，再將豬肉沾裹新鮮麵包粉，並使用集團升級導入的「遠赤外線油炸機」，以其穩定油溫直接穿透肉質中心，精準高效控溫，炸出日本正宗的玫瑰粉紅豬排切面。我選了極上軟殼蟹海陸豬排丼飯套餐，九月下旬該是秋天，即使戶外仍是夏天，餐桌上的軟殼蟹能帶出些許秋意。日本彩釉蓋碗堆疊白飯、滑蛋、究好豬腰內炸豬排、整隻香酥軟殼蟹與黃金蝦排，海鮮佐塔塔醬，另有黃芥末、柚子胡椒，桌上並備有霜鹽與竹鹽，先嘗口原味，再搭配各式佐料點綴出優質食材不同的香甜模式，這裡的用餐方式是一開始就要選定白飯份量，我與朋友均選了小碗200g，本尊是日常的大碗飯吧，於是我們一邊說著好飽好飽，一邊又覺得如此美味的米飯(天然溫泉水烹煮的牛奶皇后米)，不吃完太可惜。

周間午餐來到「かつ丼屋 勝急」。

選用台灣第一支溫泉飲用水，介紹是來自台灣埔里1千五百公尺下的無汙染岩層的水源，口感圓潤。

為期2個月的「極上軟殼蟹海陸豬排丼飯套餐」490元。

朋友點用厚切里肌豬排丼飯套餐。

套餐附高麗菜絲(定量不續加)，自行酌量加入芝麻沙拉醬。

味增湯熱氣氤氳，相當可口。

漬物大根。

極上軟殼蟹海陸豬排丼飯有究好豬腰內炸豬排、整隻香酥軟殼蟹與黃金蝦排。

塔塔醬，黃芥末，柚子胡椒。

霜鹽與竹鹽。

我將立於彩瓷碗後方的碗蓋取下，置放豬排軟殼蟹與蝦排。

以溫泉飲用水烹煮牛奶皇后米，嚴選生食級雞蛋製作歐姆蛋，蛋香濃郁。

日本原汁原味的秘製醬汁注入蛋與飯之間。

炸物、蛋香、米飯層層堆疊，大美味。

「かつ丼屋勝急」台灣首店

地址：台北市信義區台北市信義區松高路11號(統一 Dream Plaza) B2

電話：02-8786-1699

2025-09-23 10:00 造咖
圖片來源：photoAC、Canva
圖片來源：photoAC、Canva

台灣擁有豐富的觀光資源，以及各式美食小吃，每年都吸引大批海外旅客造訪。不過，近日一名外國網友在社群論壇上提問：「到台灣旅遊時，哪些景點最好不要去？」意外掀起討論，其中有個景點受到最多批評，不少人認為除了拍照之外幾乎沒有其他看點，更有去過的遊客表示「五分鐘就走人」，直言相當失望。

饒河夜市、西門町等地，是外國網友認為需要避雷的台灣景點／圖片來源：photoAC
饒河夜市、西門町等地，是外國網友認為需要避雷的台灣景點／圖片來源：photoAC

近期一名外國網友在社群論壇「Reddit」發文詢問「去台灣旅遊需要避雷哪些景點」，隨即引發熱議，被網友點名的景點包括彩虹眷村、墾丁、九份、野柳、饒河夜市與西門町，這些幾乎都是觀光客最常聚集的熱門地點。

而在這之中，最多人提到的就是位於台中南屯的彩虹眷村，數名網友紛紛分享了自己的經驗，坦言原本彩虹眷村不但廣為人知也十分熱鬧，但如今已被開發破壞，且該地交通不便、規模縮水，認為除了拍照幾乎沒有其他事情可做。

不少網友認為，彩虹眷村如今已被開發破壞，且該地交通不便、規模縮水，認為除了拍照幾乎沒有其他事情可做／圖片來源：photoAC
不少網友認為，彩虹眷村如今已被開發破壞，且該地交通不便、規模縮水，認為除了拍照幾乎沒有其他事情可做／圖片來源：photoAC

還有一名網友分享，2019年時，妻子曾帶母親與祖母到彩虹眷村遊玩，欣賞那些令人嘆為觀止的藝術畫作，並在附近咖啡廳小憩留下美好回憶，彩虹眷村從此成為她們心中的台灣代表景點，沒想到近期再訪卻大失所望，整體規模大幅縮水，多數區域被大樓佔去，紀念品店也消失，原本的彩繪牆則被帆布覆蓋，原本的特色盡失，一家人在彩虹眷村僅待了5分鐘就離開，對於整體感受相當失望。

然而除了彩虹眷村之外，被「Reddit」網友提到的台灣景點還有日月潭、墾丁、九份等等，其中，墾丁被抱怨「價格太高、落差太大」；九份雖然風景、茶館備受推崇，卻被吐槽「人多到走不動」，尤其是假日幾乎寸步難行，但也有人坦言，「其實週末去的任何地方都是人擠人」。

一名網友分享，妻子2019年時，曾帶母親與祖母到彩虹眷村遊玩／圖片來源：photoAC
一名網友分享，妻子2019年時，曾帶母親與祖母到彩虹眷村遊玩／圖片來源：photoAC

台灣許多熱門景點往往因遊客過多或環境改變，而讓部分旅客感到失望。選擇旅遊地點時，不妨多做功課、避開人潮尖峰，或嘗試探索一些較少人知道的景點，才能真正享受旅行的樂趣，也能留下屬於自己的美好回憶。

【本文為造咖授權提供】

退休後要住哪裡？盤點全台10大養生村： 享受醫療照護，也能參與課程

退休後要住哪裡？盤點全台10大養生村： 享受醫療照護，也能參與課程

2025-09-26 11:02 網路溫度計DailyView
示意圖／Freepik
示意圖／Freepik

銀髮族的第二個家

台灣2025年即將邁入「超高齡社會」，等於每五人之中，有一位超過65歲！退休後要住哪裡成為熱門話題。除了傳統安養院，近年「養生村」（此處統稱，涵蓋樂齡住宅、銀髮公寓等不同型態）逐漸受到矚目，不只是提供住宿，更強調健康照護、社交活動與生活品質。

有名人選擇入住養生村度過晚年，也有人為了入住而賣掉原本的房子，顯示這股趨勢正在快速被社會接受。從環境優美、綠地環繞的度假型園區，到交通便利、位於市中心的都會銀髮宅，不同風格滿足不同需求。《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，盤點十大養生村討論度，一起來看看吧！

NO.10 新光新板傑仕堡

翻攝FB／新光新板傑仕堡

翻攝FB／新光新板傑仕堡位於新北板橋的「新光新板傑仕堡」主打「都會便利＋安全住宅」，是市中心少見的樂齡宅。交通便利，鄰近板橋車站與捷運新埔站，生活機能一應俱全，適合希望留在都會、但又需要銀髮專屬設計的族群。雖然少了自然園區的氛圍，但以飯店式管理結合住宅空間，讓長輩能在熟悉的城市中享有穩定生活。

房型分為一房一廳與兩房一廳，租期彈性，最短可月租，一房月租約6萬8千元起，兩房則約8萬元以上，費用包含部分餐食與服務。網友普遍認為「年長者長期租房，包含飯店式住宿、餐飲、健身中心，更有健檢設施」，也有人稱讚「房間明亮、乾淨，許多為長者貼心的設計」。不過也有人提醒「價錢超高設施卻不多，而且很多要另外付費，只算是豪宅租房」，點出了都會型銀髮宅的現實特色。

NO.9 合勤健康共生宅

翻攝FB／合勤健康共生宅

翻攝FB／合勤健康共生宅想找養生村卻又擔心生活被孤立？「合勤健康共生宅」正是因應這股需求而誕生的全台首座共生宅。它將「旅店的舒適」與「銀髮住宅的安全」融合在一起，房型規劃從套房到一房一廳都有，甚至推出「打工換宿」方案，讓長輩能透過參與社區服務折抵食宿，創造出獨特的樂齡生活樣貌。

園區亮點不只在硬體，還有康茵行旅、農夫市集、咖啡館與手作坊等複合場域，讓長輩能持續學習、交流，甚至反客為師分享專長。網友形容「不像冷冰冰的機構，更像有溫度的家」，也有人直言「這裡早就不只是住處，而是能讓長輩持續發光發熱的舞台」，難怪討論聲量始終居高不下，對於不想孤單養老的人來說，這裡更像是一個能互動、能交流的生活舞台。

NO.8 樂陶居銀髮健康住宅

翻攝FB／樂陶居樂齡健康宅-中和館

翻攝FB／樂陶居樂齡健康宅-中和館樂陶居由日勝生集團規劃，以「健康、安全、便利」為核心訴求，被視為都市型銀髮宅代表之一，目前在新北市設有三芝館與中和館，皆屬出租型樂齡宅。三芝館面山靠海，環境幽靜；中和館位於青年住宅大樓內，採青銀共區模式，鄰近捷運景平站，生活機能完善。

相較於大型養生村的寬敞腹地，樂陶居雖空間有限，但強調智慧綠建築與通用設計，並提供五種房型選擇，月租金從2.7萬元至4.5萬元不等。網友留言形容「很新穎的設施，服務團隊專業又親切」，也有人說「長輩住這很放心，不用依賴子女，還能過樂活人生」，顯見其在北部地區討論度始終居高不下。

NO.7 SAMPO橘青春樂齡宅

SAMPO橘青春樂齡宅聲寶集團跨足銀髮住宅市場，推出「橘青春」品牌，目前以新北土城館與台南安平館兩處為起點。土城館於2023年動土，預計2026年底啟用，規劃116戶「只租不賣」的銀髮宅，每戶約15坪，初估租金最高6萬元。未來安平館也預計2029年底完工，被視為企業轉型進軍樂齡市場的重要布局。入住條件鎖定65歲以上長者（原住民55歲以上可申請），須能自理生活，並經專業評估通過。

和傳統養生村不同，橘青春主打「不綁產權」的租賃模式，並規劃智慧運動設施、社交活動與健康管理服務。目前官方收費方案尚未公布，許多人採取觀望態度「要等說明會，看費用能不能接受」，討論度在尚未開幕前就已掀起話題。

NO.6 潤福生活新象

翻攝FB／潤福中高齡專用住宅

翻攝FB／潤福中高齡專用住宅位於新北淡水的「潤福生活新象」是台灣最早出現的中高齡專用住宅之一，由潤泰集團在1996年打造，至今已將近30年歷史。全棟規劃17層樓、15至30坪不等房型，鄰近淡江大學，生活機能成熟。社區提供接駁巴士，5分鐘即可到捷運淡水站，另有醫療專車往返多家大型醫院，交通與就醫都相當便利。入住條件為年滿50歲、能自理生活即可，收費採700至1500萬元保證金制，退租可全額退還，每月另需支付管理費與伙食費。

雖然費用被不少人認為「不便宜」，但網友普遍強調「一分錢一分貨，是養老的首選之一」。有人分享母親在此居住長達13年，對活動安排與醫護照顧都很滿意，「在人生最後階段也獲得細心關懷，讓子女很放心」；也有網友分享「員工多服務了數十年，專業又熱誠」，讓潤福在網路討論中始終被視為高端銀髮住宅的指標。

NO.5 好好園館

翻攝官網／好好園館

翻攝官網／好好園館位於台中沙鹿的「好好園館」主打青銀共居，常被網友形容「顛覆了對傳統老人院的想像」。園區占地3600坪，共有67戶無障礙樂齡宅，戶戶皆有陽台與良好採光，每層樓還設有公共廚房和交誼廳，被稱為「0到100歲都能宜居的家園」。與多數安養機構不同，這裡的入住條件更開放，沒有年齡或健康限制，只要能自理或有陪伴者即可入住，強調的是展開新生活的自由感。

收費分為「安心生活」月租5.98萬元起，以及「好好樂活」年租型每月約5.1萬元，皆含住宿、三餐與生活服務。網友分享「這裡根本像住飯店，很多服務都能客製化」，也有人稱讚「工作人員親切有活力，園區滿眼綠意，讓長輩安心自在」。憑藉跨世代共居與生活化設計，好好園館在網路討論中熱度不減，成為中部樂齡族群點名的理想退休據點。

NO.4 日初不老莊園

翻攝FB／日初不老莊園

翻攝FB／日初不老莊園同樣由日勝生集團打造的「日初不老莊園」位於新北市三芝，與樂陶居三芝館僅數公里之遙，並有合作服務，形成北海岸重要的銀髮聚落。莊園推出出售與出租方案，成為不少退休族關注的樂齡住宅選擇。第一期共520戶已全數售罄，僅留下2戶作為服務據點；第二期規劃約130戶的海景宅，主打「戶戶看海」，預計2025年底完工。園區內設有長照2.0服務據點，可協助長輩就醫、代領藥物，並安排接駁巴士往返捷運與市區，便利性也獲得好評。

莊園設計以長者需求為核心，從浴室防滑到低門檻細節都納入考量，並有護理師、營養師與社工進駐，提供醫療與生活上的支持。網友留言熱烈，對朋友直呼「我們一人買一間當鄰居好不好」，也有人提醒「雖然規劃完善，但海邊氣候是否適合養老要考量」。更多人分享「風景優美、離沙灘近，度假或養老皆宜」，甚至有人在開賣時留言透露「10月預訂時所剩無幾，只好改訂二樓」。在雙軌制銷售模式與長照服務加持下，日初不老莊園本就具話題性，再加上與樂陶居的互補布局，更推升其在網路上的聲量。

NO.3 亞洲健康智慧園區

翻攝FB／亞洲健康智慧園區

翻攝FB／亞洲健康智慧園區位於新竹關西交流道旁的「亞洲健康智慧園區」，2023年正式啟用後就引起廣泛討論，被稱為「全台第一座溫泉養生村」。園區以度假飯店規格打造，結合環境、溫泉、餐飲、醫學與護理五大資源，並特別規劃溫泉結合復健服務，讓長輩在休閒放鬆之餘，也能同時兼顧健康調養。設施包含10間以台灣檜木、香杉等珍貴木材打造的主題湯屋，搭配游泳池、SPA館、菜園和步道，規格直逼高級度假村。房型已全數完銷，每戶總價約1800至2000萬元，若選擇租屋則需月繳6萬元，另有600萬元信託保證金，被視為養生村中的頂規代表。

在網路聲量上同樣表現亮眼，網友大推「地點超方便，離交流道只要兩分鐘，完全顛覆養生村不是深山就是市區的印象」，也有人分享「最吸引人的不是設備，而是員工親切又專業，讓長輩多了安心和交流」。知名購物專家486先生特地拍了YouTube影片開箱，拍攝園區細節，直呼「設施豐富到拍不完」，更讓不少人覺得這裡是「辛苦奮鬥一輩子後，最值得犒賞自己的退休選項」。

NO.2 一里雲村醫養園區

一里雲村位於新竹縣新埔鎮的「一里雲村醫養園區」結合醫療照護與居住服務，提供安養住宿、餐飲規劃與術後調養等功能，被視為新竹地區的重要養生園區。房型從12坪到34坪不等，每戶設有景觀陽台，可遠眺山景或市景。月租費依房型不同約6萬至6.8萬元，含三餐膳食與住宿照護。園區同時規劃交誼廳、律動室、KTV與養生茶屋等公共空間，並由專業長照團隊提供24小時醫養照護，搭配無障礙設計、全天候保全管理與飯店式生活服務，讓住民在日常中兼顧安全與便利。

網友形容這裡是「新埔山上的世外桃源，不只美食、設施完善，還能欣賞藝術展覽，讓人想安排短期試住作為日後選項」。藝人陳美鳳2023年也曾試住體驗，分享「它離塵不離城，房間寬敞明亮，每戶都有陽台，不論是喝咖啡或發呆都很舒適」，並肯定園區在餐飲細節與安全設計上的用心。這些特點讓一里雲村在討論度上始終保持熱度，穩坐本次榜單第二名。

NO.1 長庚養生文化村

翻攝FB／長庚養生文化村

翻攝FB／長庚養生文化村位於桃園龜山的「長庚養生文化村」，由台塑集團創辦人王永慶於2005年推動成立，並由長庚醫療體系經營管理，今年正好滿20週年。園區結合醫療支援與樂齡課程，佔地約17公頃，包含綠地、農園與步道等設施，讓長輩們真正享受「退休就像度假」的氛圍。依據房型和棟別不同，月租金約落在2.7萬至4萬元之間，費用包含住宿、健康照護、緊急救護與公共設施維護等，若選擇雙人入住則需額外支付。

不少網友分享實際走訪的感受，「環境很乾淨，綠樹成蔭，空氣清新，一走進去就覺得心情很好」，也有人在湖畔小憩時直呼「風吹過來很涼快，整個人都放鬆下來，真的有種『慢下來真好』的感覺」。而已故作家齊邦媛也在80多歲時選擇搬入這裡，她為住處取名「最後的書房」，在獨立空間裡完成了自傳《巨流河》，展現「才80歲，還有自己的生活要過」的決心。憑藉龐大的醫療後盾與舒適環境，長庚養生文化村在討論聲量上高居第一，成為網友口中最具代表性的養生村。

❤台北❤健行筆記【老地方觀機平台】~解鎖☆小百岳★劍潭山

❤台北❤健行筆記【老地方觀機平台】~解鎖☆小百岳★劍潭山

2025-09-01 19:52 Belinda的玩美甜蜜窩

#最近到底怎麼了

根本沒再運動的我

竟突然有了爬山的心情

想說圓山明明離家那麼近

沒爬過好像也怪怪的

所以選了#劍潭山❤

目的地則是#老地方觀機平台❤

劍潭山

是五指山主稜西側的小山丘

因鄰近劍潭~故以其為名

海拔153公尺，是台灣小百岳之一

因屬於市中心的山

交通相當便利~

我們從中山北路四段公車劍潭站旁

有個顯眼的拱門#圓山風景區進入

順著樓梯往上就是

蘇先生說他半小時就到

還以為是條輕鬆的步道

殊不知大魔王是各式階梯

有些還蠻陡的耶~!!

這曾是軍事管制區與保安林地

一路經過了#金剛寺❤

五美_崗哨體驗區、六美_繁榮台北、七美_觀音夕照

最後抵達~八美_老地方觀機平台

六美有個休息平台

欣賞大佳河濱公園及台北101

景觀相當優美~

七美則是觀賞夕陽的絕佳點

坐位不多~就兩個長條行人椅

幾乎都是拍個照就走

八美老地方觀機平台

則是我們此趟目的地

有個台灣地圖的地標

還提供三個手拿板可拍照呢

沿途風景倒挺美~

有些路段美的像幅畫

隨手都能拍出點意境

可惜#老地方觀機平台

風大到一個不行

怎麼拍都很瘋女18

只剩背影能見人了~!!

全家×7-ELEVEN 10月冰品大戰！香菜霜淇淋PK蛋黃酥雪淋霜 誰更敢挑戰？

全家×7-ELEVEN 10月冰品大戰！香菜霜淇淋PK蛋黃酥雪淋霜 誰更敢挑戰？

2025-09-24 14:11 女子漾／編輯周意軒
全家×7-ELEVEN 10月冰品大戰！香菜霜淇淋PK蛋黃酥雪淋霜 誰更敢挑戰？圖片來源：女子漾編輯拍攝
全家×7-ELEVEN 10月冰品大戰！香菜霜淇淋PK蛋黃酥雪淋霜 誰更敢挑戰？圖片來源：女子漾編輯拍攝

10月便利商店冰品戰火升級！全家和7-ELEVEN接連推出話題霜淇淋與限定甜食，不僅搶攻節慶氛圍，更直接對決消費者的味蕾喜好。從全家「香菜霜淇淋」的勇敢挑戰，到7-11與法朋聯名的「蛋黃酥雪淋霜」，這場冰品大戰勢必成為社群最熱討論。

1. 全家便利商店：香菜霜淇淋＋UCC炭燒咖啡霜淇淋

據網友透漏全家10月驚喜帶來「香菜霜淇淋」，對香菜有愛有恨的兩派消費者已經準備掀起激辯。除了限店推出的香菜口味，全台門市還能品嚐到聯名UCC的「炭燒咖啡霜淇淋」，濃郁炭火慢焙香氣，帶點焦糖與可可的尾韻，成為大人系的經典新作。

香菜示意圖。圖片來源：女子漾製圖
香菜示意圖。圖片來源：女子漾製圖

2. 7-ELEVEN：法朋蛋黃酥雪淋霜＋中秋造型

7-11則抓準中秋節話題，10月主打「雪淋霜蛋黃酥雪淋霜」，和名店法朋攜手打造節慶限定口味，鵝黃色外觀加上鹹蛋黃香氣，鹹甜交織宛如蛋黃酥化身冰品。除此之外，還有超萌「中秋造型包」玉兔、柚子、蛋黃酥造型包子，直接搶下話題聲量。

首度聯名開發推出節慶限定「蛋黃酥霜淇淋」。圖片來源：7-11
首度聯名開發推出節慶限定「蛋黃酥霜淇淋」。圖片來源：7-11

9月17日起應景推出「中秋節造型包(售價45元)」3款造型甜口味餡料的包子「蛋黃酥(奶黃口味)」、「玉兔(紫薯芋泥口味)」、「柚子(抹茶紅豆口味)」等吸睛造型隨機上架。圖片來源：7-11
9月17日起應景推出「中秋節造型包(售價45元)」3款造型甜口味餡料的包子「蛋黃酥(奶黃口味)」、「玉兔(紫薯芋泥口味)」、「柚子(抹茶紅豆口味)」等吸睛造型隨機上架。圖片來源：7-11

3. CITY飲品與酷聖霜新口味

飲品部分，7-11祭出「CITY文旦肉肉系列」，把老欉文旦果肉直接放進咖啡與青茶，應景又清爽。而酷聖霜則與HWC黑沃咖啡合作，推出「黑可可摩卡酷聖霜」，咖啡與可可的交織，讓甜點控和咖啡迷都能找到心頭好。

CITY 系列則自10月1日起推出話題新品「CITY CAFE文旦肉肉冰美式」與「CITY TEA文旦肉肉青茶」圖片來源：7-11
CITY 系列則自10月1日起推出話題新品「CITY CAFE文旦肉肉冰美式」與「CITY TEA文旦肉肉青茶」圖片來源：7-11

思樂冰新品「芬達橘子思樂冰」。圖片來源：7-11
思樂冰新品「芬達橘子思樂冰」。圖片來源：7-11

❤日本❤大阪親子景點【樂高樂園探索中心】滿足無限想像

❤日本❤大阪親子景點【樂高樂園探索中心】滿足無限想像

2025-09-18 21:29 Belinda的玩美甜蜜窩

位於大阪的#樂高樂園探索中心❤

是間專為小娃設計的樂園

據說要帶著小孩才能入場

只有特定日子才對大人開放囉!!

((緊跟屁顛顛的某娃才能入場...))

1932年樂高以寓教於樂概念誕生於丹麥

為提供民眾體驗樂高積木這益智玩具

已於全球24個國家打造室內主題樂園

大阪樂高樂園探索中心就是其一

大阪樂高樂園❤

位於天保山大觀纜車

擁有約300萬個樂高積木

兩項可以搭乘的遊樂設施

一個4D電影廳、一個爬爬樂

積木組合區及多項大型作品展示

讓小朋友自由探索、隨興創作

還能激發無限想像囉!!

遊樂設施一個是腳踏飛車

另一個則是坐車感應式槍戰看積分

畢竟是唯二可搭乘的遊樂設施

在某娃堅持下~大概都各玩3輪了吧!!

((玩到票口服務員都認得我們了啦~~><"))

4D電影也是有點厲害

因有固定場次~

時間快到會有人舉牌提醒

應該是很難忽略~

時間剛好可以看一下囉!!

