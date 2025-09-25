格沐斯咖啡｜中山區上班族私藏！行天宮巷弄神級早午餐，慢火醬燒牛肉入口即化，手作鹹派濃郁到犯規，這家咖啡廳絕對要收進口袋！

在台北市中心，特別是松江路這一帶，每天的生活步調是不是快得讓人喘不過氣？😩

身為一個在這裡打滾的上班族，每天被會議、報告追著跑，午餐時間常常就是匆匆解決，腦袋跟身體都像上了發條一樣停不下來。

每到心力交瘁的時候，總會渴望能找到一個可以暫時「登出」的地方，好好吃一頓飯、找個角落徹底放空。

那種不是為了果腹，而是真正能撫慰心靈的美食，一個能讓時間慢下來的城市綠洲。

如果你也懂這種感覺，那這間藏在松江路巷弄裡的「格沐斯咖啡」，絕對是你會愛上的秘密基地。✨

​它就靜靜地開在行天宮附近，從車水馬龍的松江路轉進巷子，彷彿瞬間進入了另一個世界。

外頭的喧囂被隔絕，取而代之的是一份難得的寧靜。

​店門口給人一種溫馨、低調的感覺，推開門，溫暖的木質調和沉穩的咖啡香迎面而來，瞬間就把一身的疲憊都洗滌乾淨。

店裡的空間屬於狹長型，一邊是長長的吧台座位區，很適合一個人帶著筆電來工作或享受獨處時光；

另一邊則是舒適的雙人或四人桌，搭配那面超有質感的紅磚牆，整個氛圍慵懶又愜意，讓人不自覺地就鬆懈下來。😌

主角級餐點登場！不只療癒，更是味蕾的極致饗宴

那天我是抱著「犒賞被工作摧殘的身心」而來的，所以我毫不猶豫地點了店裡最招牌的早午餐和手工鹹派系列。

慢火醬燒牛肉早午餐

當這盤「慢火醬燒牛肉」早午餐端上桌時，我的眼睛真的亮了！😍

這擺盤也太美、太豐盛了吧！完全不是那種隨便湊合的商業午餐，而是一道充滿誠意的精緻料理。

​主角「慢火醬燒牛肉」光看那油亮的色澤就知道超級入味，散發著讓人無法抗拒的香氣。

用叉子輕輕一戳，天啊！那個肉質也太軟嫩了！根本不用費力咀嚼，就在嘴裡化開，濃郁的醬燒香氣瞬間在口中爆炸，帶點微微的甜味，鹹香的滋味讓人胃口大開。

這絕對是我近期吃過最銷魂的牛肉料理之一！🥩

​旁邊的配角們也完全是神隊友等級。金黃色的「紅卵雞蛋」炒得非常滑嫩，口感濕潤，充滿濃濃的蛋香。

生菜沙拉🥗也給得很大方，搭配的竟然是「煙火胡麻醬」，這個醬料超特別！

比起一般的胡麻醬，它的味道更有層次，似乎帶點微微的辛香感，非常清爽開胃。

還有幾塊烤過的櫛瓜和栗子南瓜，南瓜上面淋的「神秘金沙醬」吃起來鹹鹹甜甜的，有點像金沙（鹹蛋黃）的風味，跟南瓜本身的甜味搭配得天衣無縫，真的好好吃！

​最讓我感動的是它的「歐式麵包」，外皮烤得微酥，內裡卻非常鬆軟有嚼勁，還能吃到核桃顆粒。

單吃就很有麥香，抹上附贈的 Emborg 奶油塊，那種鹹香滑順的滋味，真的是幸福感爆棚！🧈

整個套餐吃下來，從主角到配角，每一口都是驚喜，能感覺到店家在食材和調味上的用心與堅持。





被早午餐耽誤的鹹派大神？

本來以為早午餐已經是天花板了，沒想到加點的「手工鹹派」系列，直接讓我再次獻上膝蓋。😂

番茄肉醬燉豆鹹派

我選的是「番茄肉醬燉豆」口味。

這個鹹派一上桌，那剛出爐的酥皮香氣就撲鼻而來。切開的瞬間，那個剖面秀真的太犯規了！

可以看到裡面滿滿的餡料，番茄肉醬和燉豆塞得超級扎實。

內餡的番茄肉醬酸甜開胃，還能吃到肉末的口感和豆子燉煮後的綿密，搭配上層烤得金黃的起司和蛋液，整體味道濃郁又和諧。🤤

​這鹹派最厲害的地方在於，它吃起來很有份量感，但完全不會膩口，反而會讓人一口接一口停不下來。

旁邊同樣附上了滑嫩的炒蛋、清爽的生菜沙拉（搭配的是店家自製的凱薩醬，也超好吃！），還有一樣美味的歐式麵包，飽足感十足！

如果你是鹹派愛好者，真的，請務必給它一個機會！

完美的收尾：甜點與飲品的溫柔

吃了這麼多鹹食，當然需要一點甜的來平衡一下。

​我點了一杯「黑糖鮮奶」和一個可愛的「花朵酥皮蛋塔」。

黑糖鮮奶的黑糖香氣非常濃郁，但甜度恰到 high-quality，跟滑順的鮮奶融合在一起，溫潤順口，暖心又暖胃。☕️

​那個花朵酥皮蛋塔小巧精緻，酥皮層次分明，咬下去卡滋作響，內餡的蛋奶香氣十足，口感滑嫩，作為這頓豐盛饗宴的結尾，真的太完美了。

一個值得你專程前往的城市綠洲

一頓飯吃下來，真的不只是飽，更多的是一種滿足與被療癒的感覺。

在「格沐斯咖啡」，你可以感覺到時間的流動變慢了。

​無論是食物的精緻度、口味的層次感，還是店內那個讓人可以徹底放鬆的氛圍，都讓我留下了非常深刻的印象。

這裡沒有城市的喧囂，只有咖啡的香氣、美食的溫度和屬於自己的寧靜時光。

如果你跟我一樣，總在中山區、松江路這附近尋找一個可以好好吃飯、靜靜發呆、為自己充飽電的地方，真誠地把這個藏在巷弄裡的溫暖角落推薦給你。

找個午休或週末，來這裡點一份讓你驚豔的早午餐或鹹派，享受一下專屬於你的美好食光吧！💖

格沐斯咖啡

電話｜ (02)2523-1198

地址｜ 台北市中山區松江路 362 巷 28 號 (捷運行天宮四號出口)

營業時間｜

週二至週日 07:30～17:30

(週一店休)

FB 粉絲頁｜https://www.facebook.com/gms.coffee

官方 Line｜@mtw9546b