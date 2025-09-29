

長江三峽秋季游輪熱潮再起 壯麗秋色，詩意畫卷映入眼簾！(翻拍：洪書瑱)

長江最著名的一段即是長江三峽，西起重慶奉節白帝城，東至湖北宜昌南津關，為瞿塘峽、巫峽和西陵峽三段峽谷的總稱，這段綿延近兩百公里的壯麗山河，自古以來不僅以其雄奇險峻的自然風光聞名於世，更因其深厚的歷史文化底蘊，孕育和吸引了無數文人墨客與英雄豪傑，如：愛國詩人「屈原」就出生在長江三峽地區的秭歸；中國古代四大美女之一的「王昭君」，出生於西陵峽畔的興山縣等。另，三國時期蜀漢的開國皇帝劉備，其一生事業的終點與三峽緊密相連，在夷陵之戰中被東吳陸遜擊敗後，退守奉節白帝城，並在此上演了著名的「白帝城托孤」，還有唐代最偉大的兩位詩人——「詩仙」李白與「詩聖」杜甫，都曾在三峽地區留下不朽的詩篇，如大家都能朗朗上口的「朝辭白帝彩雲間，千里江陵一日還。兩岸猿聲啼不住，輕舟已過萬重山」等。







長江三峽(攝影：廖晨光)





三峽_西陵峽，真能感受詩中輕舟已過萬重山之感(攝影：洪書瑱)





愛國詩人「屈原」就出生在長江三峽地區的秭歸(攝影：洪書瑱)





白帝城具歷史意義，不管是朝辭白帝彩雲間，或是白帝城托孤 (攝影：廖晨光)





人民幣10元，就以長江三峽的瞿塘峽夔門為背面的圖案 (攝影：廖晨光)





三峽_西陵峽(攝影：洪書瑱)





三峽_西陵峽，像不像兩隻趴在長江的哈巴狍在彼此對望 (攝影：洪書瑱)





長江中的三峽各有不同的魅力，風格迥異，卻又一脈相連，共同構成了一幅氣勢恢宏的長江山水畫卷。瞿塘峽以「雄」著稱，峽口夔門天下雄，兩岸絕壁對峙，江水洶湧，氣勢磅礴；巫峽以「秀」聞名，峽谷幽深曲折，奇峰突兀，雲霧繚繞，尤以「巫山十二峰」最為引人入勝，神女峰的傳說更為其增添了幾分神秘色彩；西陵峽以「險」為名，古時灘多水急，暗礁林立，航行極為不易。其中人民幣10元，就以長江三峽的瞿塘峽夔門為背面的圖案。而隨著時序進入金秋，最負盛名長江三峽正迎來一年中最絢爛的黃金旅遊季，秋季的三峽褪去了單調綠意，換上了斑斕的彩裝，江水如鏡，山峰如黛，再加上峭壁紅葉點綴，共同繪就一幅壯麗而詩意的山水畫作，欲感受三峽金秋之美，搭乘游輪更能輕鬆自在，感受獨一無二的視覺與心靈盛宴。







船上視角中的三峽(攝影：洪書瑱)





長江最美、長著名就是三峽之美(攝影：洪書瑱)





三峽不同時段之美(攝影：洪書瑱)





三峽有時給人一種寧靜之美，有時是山高水長、有時也有過萬重山之感！(攝影：洪書瑱)





長江三峽之美(攝影：洪書瑱)





甚至有機會看到日月同輝之美(攝影：洪書瑱)





三峽因秋喚，漸有秋景(攝影：洪書瑱)



「三峽紅葉」是秋季長江遊最動人的名片，從巫山小三峽到神女峰，兩岸的烏桕、楓樹、黃櫨等樹種，在秋風的召喚之下，悄然變裝，讓兩岸呈現深紅、橘黃、金黃、翠綠層次繽紛，如同大自然精心調配的調色盤。遊客可在遊輪甲板上，可以盡情享受這份大自然給多的「彩宴」，特別是當游輪駛入巫峽，兩岸的「紅葉長廊」與雄奇的「神女峰」相映成趣，讓人不禁感嘆大自然的鬼斧神工與藝術創作！







剪刀峰與神女峰 (攝影：洪書瑱)





在巫山神女天路鳥瞰長江三峽(攝影：洪書瑱)





在巫山神女天路鳥瞰長江三峽(攝影：洪書瑱)





巫山神女天路能看到三峽之心(攝影：廖晨光)

值得一提的是目前受台灣旅行社──世界旅行社銷售代理權的「長江奇迹」號，能為台灣旅客操作一站式的訂船服務，並且搭配所有航線機票的代訂代開及簽證辦理外，這艘游輪免費的岸上觀光行程，更帶遊客前往「巫山神女天路」，讓您不用空拍機，也可以居高臨下，感受三峽的壯麗，親眼目睹「十二巫山見九峰，船頭彩翠滿秋空」與「三峽之心」等的鳥瞰美景，不僅如此，並在高空平台上設置私家景觀台下午茶，同時享受美景，甜點、美酒與水果的視覺與味覺饗宴。另外，在行程途中，除了船上的硬體設施，游輪公司在軟體服務上也下足了功夫，有專業講解深入淺出的介紹三峽的歷史文化和自然景觀，還能享受文藝表演、派對及各項娛樂，讓遊客在欣賞美景的同時，也能沉浸在濃厚的文化氛圍中。







三峽大壩(攝影：洪書瑱)





三峽大壩 (攝影：廖晨光)





三峽大壩工程博物館(攝影：洪書瑱)





三峽截流紀念園(攝影：洪書瑱)





當然，遊覽三峽，就不得不提三峽大壩。作為世界上最大的水利工程，三峽大壩不僅是中國現代化的象徵，更是一項令人嘆為觀止的工程奇蹟。遊客可以近距離參觀大壩，並親身體驗遊船如何通過宏偉的「五級船閘」，感受科技與浩大工程奇蹟。

秋季的三峽不僅景色宜人，氣候也極為舒適，在告別了夏季的濕熱，秋天的三峽氣溫適中，陽光溫和，也適合在戶外的岸上觀光，無論是徒步探索沿岸的名勝，還是乘坐小船進入小三峽欣賞峽谷風光，都顯得輕鬆愜意。但提醒，秋遊三峽，在欣賞美麗紅葉的同時，還應注意保暖，由於早晚溫差較大，建議攜帶輕薄的外套，同時，為了更好地體驗岸上遊覽，一雙舒適的鞋子必不可少。

長江三峽，不僅僅是一段壯美的自然景觀，更是一本厚重的歷史書，從屈原的憂國憂民，到王昭君的為國和親，至劉備的英雄悲歌，與李白、杜甫的詩意揮灑，這些古代名人的故事與情懷，早已與三峽的奇山秀水融為一體，共同塑造了這片土地獨特而永恆的魅力。