

嘉義市的「嘉」餚推薦 不僅「遊」特色且受金獎肯定，還有機會抽萬元大獎！圖為給給茶記熱門商品(攝影：洪書瑱)

【旅遊經 洪書瑱報導】

嘉義市舊稱名為「諸羅山」，因「林爽文事件」，城中軍民死守不降，協助平亂，乾隆皇帝為了「嘉獎」諸羅縣民的「忠義」，於乾隆52年（西元1787年）下詔，將「諸羅」改名為「嘉義」，取其「嘉其忠義」之意。而嘉義又因古城形狀如桃，故有「桃城」的雅稱，是一座充滿歷史底蘊與人文藝術氣息的城市，這座城市有別於大山大海的景致，近幾年擁有豐富時代脈絡、生活質感、自在又鬆弛的舊城生活，讓多數人更趨之若鶩，嘉義市不僅在縣市幸福指數大調查或新興旅遊目的地等相關評鑒中摘下桂冠，同時嘉義市更擁有咖啡店密度第二高的都市美名，在在顯示嘉義市餐飲、觀光軟實力不容小覷，而且嘉義美食受到國內外「遊」人喜歡，除了林聰明沙鍋魚頭、火雞肉飯外，推薦二間抵「嘉」較不同的美食，以及二間甜點及咖啡店，這幾間店家，不僅受到當地人及遊客歡迎，更受到嘉義市政府「金質獎」、「金麥方(ㄆㄤˋ)獎」等獎項肯定！

嘉義市府衛生局為積極協助形塑更加舒適安全的旅遊、生活環境，自民國109 (2020) 年起先後辦理「金質獎」、「金麥方(ㄆㄤˋ)獎」等雙金獎，協助餐飲界與烘焙業做品質把關，將嘉義市打造成食安首都。今年雙金獎更突破以往紀錄，共計有116家餐飲、烘焙業者通過「嘉義市餐飲衛生優良店家」評核，除了國人熟悉的台味餐食，還含括日系拉麵、港味茶餐廳、牧場直送早午餐、文青咖啡館與法式糕餅舖等，展現嘉義市多元發展的飲食樣貌。





一、70年老屋化身嘉義唯一暗黑系拉麵店「SAGAS 」：





SAGAS拉麵專門店 _特色菜色(攝影：洪書瑱)



SAGAS拉麵專門店於2023年創立，落腳嘉義市西區蘭井街，主理人 Danny改造家族留下的一棟70年老屋，甚店中裝潢換上暗黑系工業風，是嘉義少見的風格的拉麵店，Danny看中當時嘉義拉麵店不多的市場缺口，加上認識具日本拉麵專長的日籍主廚，因此把握機會將職人精神與高品質拉麵帶進嘉義市，主廚以嘉義優質雞肉熬製6小時獲取醇厚雞湯，與近50款日、台醬油調配，最終研發出濃郁甘醇的專屬醬油湯底，拉麵整體風味酸、鹹、甜、蒜香、柚香等層次交疊，其中最受饕客驚喜，莫過於靈魂-五花肉叉燒，以吊燒工法製作，每片叉燒從醃製、舒肥到燻烤，經過三天、五道工序處理，上桌前再以炭火燒炙以確保炭香與肉汁。精選菜色，包括：吊燒五花黑潮拉麵 、柚香特盛鹽潮拉麵 、A03生蒜醬油雞白湯拉麵 等，另外，還有自家製煎餃與叉燒飯！

※. SAGAS拉麵專門店餐廳資訊：

地址：嘉義市西區蘭井街479 號

電話：05-2288077

備註：週二休







SAGAS拉麵專門店主理人_ Danny(攝影：洪書瑱)





SAGAS拉麵專門店一隅(攝影：洪書瑱)





SAGAS拉麵專門店 _吊燒五花黑潮拉麵(攝影：洪書瑱)





SAGAS拉麵專門店 _柚香特盛鹽潮拉麵(攝影：洪書瑱)





SAGAS拉麵專門店_叉燒飯(攝影：洪書瑱)





二、地鐵風的港味新據點─給給茶記：







給給茶記外觀(攝影：洪書瑱)





「給給茶記」成立時在2020年成立時，是一間專門販售菠蘿油的店家，2023年餐廳搬至新址，設計靈感取自建築外觀與香港地鐵極為相似的馬賽克磚，整體空間呈現向地鐵站概念靠攏，左側牆面線條象徵列車行進間的律動，立柱字體沿用香港地鐵原字體，點餐櫃檯的圓弧造型更像是從月台望進車廂的視角，有別於坊間港式餐廳常見的霓虹、電影海報與麻將意象。

餐點部分盡可能選用在地食材，其中「黯然銷魂飯」的叉燒選用雲林「究好豬」梅花肉，以黃金比例叉燒醬真空醃漬，並以智慧蒸烤箱搭配探針控溫，達到肥瘦相宜、軟嫩不柴的口感，而且點餐相當人性化，消費者可在點餐時，選擇肥嫩或瘦肉，若未表明，則由店家安排。「南乳去骨雞腿扒飯」的雞腿則用嘉義縣鹿草的御正童仔雞，搭配香港南乳醬醃漬，展現強烈的鹹香與酒香。而這裡的「菠蘿包」口味相當多元，不僅外皮酥脆近似泡芙，口味可選擇經典安佳奶油、發酵奶油、花生醬、玫瑰、阿華田及抺茶口味等，當然還有香港在味風味飲品可選擇。

※.「給給茶記」餐廳資訊：

地址：嘉義市西區新榮路319、321號1樓

電話：05-2270300

備註：週六、日休





給給茶記內用店景(攝影：洪書瑱)





給給茶記 _黯然銷魂飯(攝影：洪書瑱)





給給茶記__南乳去骨雞腿扒飯(攝影：洪書瑱)





給給茶記_菠蘿包，口味多元受到歡迎(攝影：洪書瑱)





三、將甜品當成小朋友培育，常常 The Frequent法式甜點值得「嘉」許：







常常手作坊熱門商品(攝影：洪書瑱)



常常 The Frequent在2017年創立，在2年前才從隔兩間的舊屋搬到現址，店鋪的對面有日治時期用以暫時儲存木頭的貯木池，而曾經是日治時期東亞最大木材集材廠—嘉義製材廠、日治時期台灣纖維會社—嘉義亞麻工場都在附近，成為常常手作最引以為傲的文化底蘊。





在嘉義咖啡甜點店尚未普及的年代，陳嘉倫、陳宥名二位從嘉大幼教系畢業的學長、學弟，因同樣的烘焙的愛好，一起攜手選擇從法式甜點入門，並堅持從零開始手工製作，堅持只販售當天出爐的甜點，被同業眼中被視為「傻子」的他們，卻引以為傲。抹茶小山是以阿里山森林的樹為意象的抹茶塔，層次由上至下分別是：抹茶慕斯、甘那許、磅蛋糕，三種不同的口感來凸顯茶香；蛋糕內的檸檬奶油夾心，微酸的風味點亮味蕾，從整個塔的剖面展現出太陽日出意象；同時，焙茶塔殼象徵樹幹；環繞腰間的蛋白霜則呼應雲海。店內另一款紅烏龍小山搭配覆盆子奶油餡，剖面則像是夕陽的日落，兩款小山甜塔是店內受歡迎的主力商品。另外，聖多諾黑是法式甜點經典的代名詞，菠蘿泡芙沾裹薄脆金黃的糖殼，與底層的千層酥和香草外交官奶餡交織，是兼具豐富口感、奶香與焦糖香的人氣甜點，而不適甜品的消費者，亦可以選擇如：九層塔香蒜鯷魚鮮蝦等鹹派，而店中消費者可選擇如咖啡、阿里山烏龍冷泡茶等飲品來搭配鹹甜品食用。

※.「常常手作坊The Frequent」餐廳資訊：

地址：嘉義市東區忠孝路344號

電話：05-2765830

備註：周一至三休，營業時間為開店日下午1點至6點





常常手作坊 陳嘉倫、陳宥名二位從嘉大幼教系畢業的學長、學弟共同打造經營(攝影：洪書瑱)





常常手作坊一樓店景(攝影：洪書瑱)





常常手作坊 二樓店景(攝影：洪書瑱)





常常手作坊甜品(攝影：洪書瑱)





常常手作坊經典商品_聖多諾黑(攝影：洪書瑱)

※. 老診所完美變身，好拍、好吃的「霜空珈琲」：





霜空珈琲_經典商品(攝影：洪書瑱)



霜空為秋冬的晴空，而鄰近文化夜市的「霜空珈琲」，雖近熱鬧的夜市，但卻鬧中取靜，再加之前身是診所的老屋，格局近似傳統二進式建築，從幽靜的長廊穿過以木造古件家具裝飾的包廂，瞬間就到了開闊明亮的主空間，穿透大片玻璃的木窗後方是霜空的綠意後院以及咖啡烘豆間。



來自香港九龍的店主Sammy從事設計，隨著太太回嘉義定居，與太太決定開店創業，從餐飲相關的咖啡店切入，而「霜空珈琲」是他們的第二個品牌。由Sammy設計空間，填進夫妻倆從世界各地蒐羅而來的古董與老件，讓老宅的空氣重新流動，輕巧且靜謐，隔絕了店外街區的擾動。

「霜空珈琲」的甜點沒有特定風格，Sammy認為「家常才是最能打動人心的味道。」所以店內人氣甜點，多是水果鮮奶油蛋糕的類型。招牌的「三人份鹽之花焦糖蛋糕捲」蛋糕體濕潤，內餡鹽之花焦糖醬複雜的微苦微甜和微鹹，層次豐富；隨著季節變換的「季節水果戚風蛋糕」，讓顧客在不同時節都能品嚐到當季的水果鮮甜。此外，熱門小點如達克瓦茲和可麗露，更讓初次造訪的顧客能輕鬆享受多樣化的美味。店內所有咖啡品項皆使用店主在後院的烘豆間自行烘焙的「配方豆」，堅持將最好的心意融入了每一杯咖啡中。



※.霜空珈琲餐廳資訊：

地址：嘉義市西區國華街132號

電話：05-2255507

備註：不定休，請參照官方每月公告







霜空珈琲是一間充滿設計的咖啡店(攝影：洪書瑱)





霜空珈琲包廂一景(攝影：洪書瑱)





霜空珈琲包廂一景(攝影：洪書瑱)





霜空珈琲店中一景(攝影：洪書瑱)





霜空珈琲店中一景(攝影：洪書瑱)





霜空珈琲之烘豆間(攝影：洪書瑱)





霜空珈琲_經典商品(攝影：洪書瑱)





霜空珈琲_經典商品(攝影：洪書瑱)

相關「嘉義市餐飲衛生優良店家.online」內容及店家資訊，可以活動官網(https://xn--93qp2juyfftclvaw26htopn8e0opon4boja.online/)查詢，另為鼓勵消費者能至漫步嘉義市舊城生活，推出吃美食享好禮活動，於9 /22至10 /22至活動網站中，所列雙金店家消費，凡滿100元憑發票登錄可參加抽獎，最大獎為1萬元禮券，讓旅客們來「嘉」吃美食的同時，還能抽好禮，一舉多得！