2025-09-28 21:02 旅遊經
4大IP巨星多啦A夢、KAWS s芝麻街、滑嘟嘟及LABUBU與您在香港「維港」相見歡！
【旅遊經 洪書瑱報導】
維多利亞港一直是香港的象徵，也是世界知名的天然海港，維港是香港代表的天際線及璀璨的夜景，也是國際對香港的象徵，更主導香港經濟與旅遊業，而現在維港還將成為 4大經典IP明星，包括：多啦A夢、KAWS s芝麻街、滑嘟嘟及LABUBU等「人」，在秋美之際的相約之地，多啦A夢趴在銅鑼燒上、LABUBU坐在甜甜圈上、滑嘟嘟躺臥在救生圈上、KAWS s芝麻街則躺在浮球之上，形塑成一幅別具震撼且饒富有趣的視覺畫面。
這次活動，由香港著名創意品牌 AllRightsReserved （ ARR） 策劃及主辦的全球首創「維港海上大巡遊」by AllRightsReserved （ Water Parade by AllRightsReserved at Victoria Harbour），破天荒匯聚風靡全球的人氣 IP 及藝術家，將維多利亞港化身為藝術與娛樂的夢幻舞台。同時帶來兩大重點活動，四個 IP 角色將化身巨型海上充氣雕塑於 10 月 25 日起華麗亮相維港海面，更會於 11 月 1 日組成史上最夢幻巡遊艦隊，在維港沿兩岸巡遊，穿梭九龍與香港島，規模空前。另於 10 月 25 日至 11月 1 日於中西區海濱長廊中環段（近添馬公園）舉辦為期八天的「巡遊市集」，將加入更多 IP ，如史努比等為大家帶來多元 IP 互動娛樂體驗，讓當地民眾及旅客都能感受藝術、娛樂與文化融合的火花，這是「全球首創」的最大型年度盛事，也帶來了難忘的視覺盛宴與互動體驗。
目前四座巨型海上充氣雕塑已於日前(20 日)在青衣海域亮相，正式揭曉巡遊超強陣容，包括熱潮不斷的日本家傳戶曉的角色多啦 A 夢；美國頂尖當代藝術家 KAWS 聯乘深受世界各地人士喜愛的芝麻街，以全新姿態 KAWS s 芝麻街（Elmo）重磅回歸香港；麥當勞人氣王滑嘟嘟，掀起無數人的回憶殺，以及知名香港藝術家龍家昇筆下、POP MART 旗下風靡全球的 LABUBU。4大IP巨星在汀九橋映襯下，四座雕塑於海面緩緩巡遊，壯觀景象吸引大批市民及傳媒駐足拍攝，也為 10 月的活動揭開序幕。
※.兩大重點活動──
一、四大巨型海上充氣雕塑「公開展示」：
巨型海上充氣雕塑巡遊將率先於 10 月 25 日起，四座世界級人氣 IP 巨型海上充氣雕塑 – 多啦A 夢、KAWS C 芝麻街（Elmo）、滑嘟嘟及 LABUBU，以全新及富創意設計姿勢亮相，當中最大更逾 20 米長。10 月 25 日起在金鐘添馬公園對開海域公開展示，將吸引本地及國際粉絲朝聖，直至巡遊日正式啟航。啟航日即是重頭戲，11 月 1 日「海上巡遊日」也為維港帶來前所未有的壯觀景象，當日，雕塑將組成艦隊沿維港兩岸巡遊，穿梭九龍與香港島，規模空前，市民與旅客可從不同角度觀賞，感受維港最具創意的全新演繹。巡遊完成後，四座雕塑將在 11 月 1 當日離開維港，完成這場歷史性展演。
11 月 1 日海上巡遊日暫定路線圖
二、「巡遊市集」：
雕塑在海上展示期間，於10 月 25 日至 11 月 1 日在毗連的中西區海濱長廊中環段（近添馬公園）也將舉辦為期八天的「巡遊市集」，除了參與巡遊的多啦 A 夢、KAWS C 芝麻街及滑嘟嘟#，將加入更多國際 IP，包括 Netflix 史上最受歡迎的全球爆紅電影《KPop 獵魔女團》、Netflix 原創影集《怪奇物語》第 5 季和《魷魚遊戲》、邁進 75 週年的 SNOOPY 與經典《花生漫畫》家族；以及迎接 40 週年的香港經典 TOLO 元祖橡皮鴨。市集將雲集多元體驗，包括結合不同 IP 特色的快閃店、主題餐飲、遊戲攤位、專屬打卡點以及深受年輕人喜愛的扭蛋區，其中快閃店限定紀念品包括部分海上雕塑的迷你版公仔、《KPop 獵魔女團》的收藏卡，此處也將成為秋季最具人氣的城市文化活動。
「巡遊市集」早鳥優惠門票於 9 月 26 日(五)中午 12 時起於購票平台 KLOOK(https://s.klook.com/waterparade)預購限量販售，成人票港幣 50 元起，小童票為港幣 40 元。另設即場發售門票，視乎現場門票實際狀況發售，所有門票均附送價值港幣 20 元的紀念品優惠券，可於 11 月 1 日或之前現場使用。門票僅供入場，場內消費如紀念品、餐飲與遊戲攤位等須額外付費。
提醒，四座巨型海上充氣雕塑將由 10 月 25 日起公開展示至巡遊日，並於當天巡遊完成後離開維港，11 月 1 日傍晚起四座海上充氣雕塑將不再展示。而且LABUBU 並沒有參與巡遊市集，活動期間若受天候影響，其充氣雕塑將調整展示時段而不作另行通知。相關訊息可至官網(allrights-reserved.com)或Facebook(facebook.com/ARR.allrightsreserved/)查詢！
以上圖片：由主辦單位及港旅局提供
