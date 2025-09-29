世界級白雪奇蹟 美國滑雪小鎮大推薦 漫遊夢幻秘境

猶他州白雪妝點的森林與冰湖美景。 圖：美國國家旅遊局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】由於台灣不常下雪，所以國人特別喜歡出國賞雪，看見下雪的場景更覺得特別夢幻！當美國群山迎來每年的第一場雪，整個國度瞬間化身為一座夢幻樂園，滑雪道上人聲鼎沸、活力四射，賞雪步道蜿蜒冷杉林，緩緩而上的登山纜車，滑雪道上的極限冒險，每個角落都充滿無限可能。

美國國家旅遊局台灣代表蔡璧如表示：「美國的冬日奇景，是由旅客探索旅程步調以及沿途遇見的故事所共同交織的精彩篇章。」這片土地上的故事，總在意想不到的地方悄然展開，每次相遇都是一場嶄新發現。美國國家旅遊局邀請你踏上一段獨一無二的冬日旅程，探索一州一故事，一站一體驗的暖心旅程。

▲佛蒙特州夢幻滑雪場。 圖：美國國家旅遊局／提供

佛蒙特州／感受東北角的溫馨木屋與夢幻楓糖文化

白雪覆蓋著高低起伏的山丘、結冰的湖泊，以及在節日燈光下閃爍的小鎮街道，佛蒙特的冬季美得宛如一張精緻的明信片！十二月尤其充滿魔力，值得放慢腳步，細細品味冬季的靜謐美好。佛蒙特坐擁地區一流度假村，無論是適合初學者的滑雪道，還是穿越林間的越野雪徑，都能盡情享受冰雪樂趣。

入住充滿歷史韻味的典雅旅館，在壁爐火光旁感受溫度與氛圍交織，信步於質樸小鎮的蜿蜒街巷，感受悠閒時光的緩慢流淌，或是在隱身角落的溫馨咖啡館裡，用一杯香氣四溢的熱飲，讓暖心的甜蜜滋味在心中化開，溫暖整個冬日。

若想深度體驗佛蒙特的靈魂，絕不能錯過最具代表性的楓糖文化，來到當地知名楓糖農場無論是 Morse Farm Maple Sugarworks 或是 Silloway Maple 還有 Baird Farm，仿佛推開了一扇時光之門，世代相傳的糖屋矗立在雪林間，旅人不僅能親眼見證製糖工藝，更能品嚐溫潤的楓糖漿，為冬日假期增添雋永香氣。

▲北卡羅來納州冬日雪胎滑雪體驗。 圖：美國國家旅遊局／提供

北卡羅來納州與西維吉尼亞州／南方冬日奇幻之旅親子歡樂時光

美國南方的冬日閃耀著無限魅力，歡笑與驚喜在白雪間綻放隨處可見。北卡羅來納州與西維吉尼亞州為家庭旅客打造一座座夢幻冬日樂園，從適合全齡體驗的滑雪課程與平緩雪道，到熱鬧繽紛的雪上滑圈樂園、飛馳而下的雪橇坡道，甚至是如同童話般的戶外溜冰場，每一步都充滿樂趣與驚奇。

當置身於壯闊山巒與飛瀑如畫的景緻之中，浸於大自然的絕美畫布。這裡將南方特有的熱情好客與悠然自得的生活步調完美融合，特別適合家庭旅客放慢腳步、隨心探索，細細品味屬於冬季的純粹愉悅。在這片迷人的土地上，旅程不僅是一場玩樂，更是一份冬日南方動人篇章。

▲科羅拉多州滑雪小鎮。 圖：美國國家旅遊局／提供

科羅拉多州／洛磯山脈下的終極粉雪天堂

療癒舒活休憩之地 在冬季旅遊版圖上，科羅拉多州堪稱屹立巔峰的夢幻目的地。這裡擁有全球海拔最高的四座滑雪場，潔白無瑕的粉雪、氣勢磅礴的高山，以及專為資深滑雪與單板愛好者打造的雪道，共同譜寫出一場令人心跳加速的雪國冒險。

舉世聞名的 Aspen 小鎮、Vail 小鎮與 Breckenridge 小鎮，以世界級滑雪場享譽國際，白日震撼夜間熱鬧，充滿藝術文化風采，成為冬日旅人魂牽夢縈的理想聚落。而在雪道之外，科羅拉還有更多樣精彩絕倫活動體驗，旅客可以乘坐狗拉雪橇穿越樹林，或沉浸療癒的高山溫泉感受身心徹底的放鬆。這片洛磯山脈的雪國秘境，完美體現運動休閒後的療癒舒活，為旅客獻上難以忘懷的冬日假期。

▲猶他州鹿谷度假村滑雪場。 圖：美國國家旅遊局／提供

猶他州／頂著奧運光環的夢幻雪域 同場加映美味風土餐桌文化

帕克市（Park City）是2002 年冬季奧運的主辦城市，距離鹽湖城不到一小時車程，也同時是猶他州最具代表性的度假小鎮之一。這裡擁有深層細綿的粉雪，以及迷人的山間小屋，長久以來深受滑雪者、單板滑雪者與冬季旅遊愛好者的喜愛與青睞。

然而帕克市的魅力遠不止於雪峰之上，這裡以美味產地直送餐桌的餐飲文化聞名，將季節限定的獨特食材幻化為餐桌上滋味飽滿的在地料理，從溫馨舒適的餐館到隱藏的美食祕境，每一口都能品味鮮美與風土之味。

夜幕低垂之時小鎮的另一面也悄然展現，精彩的雞尾酒吧、雅緻的葡萄酒餐廳酒吧，以及神秘的地下酒吧，為旅人帶來溫暖與活力兼具的夜晚，帶來冬日假期寫下令人醉心的篇章。

玩雪控請注意！無論您是喜愛靜態賞雪，歡樂玩雪或專業滑雪，今年冬天，都值得來一趟美式雪國冬季奇蹟之旅。

