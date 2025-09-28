2025-09-28 15:00 旅奇傳媒 TR Omnimedia
第3屆馬祖國際藝術島登場！「拍楸－你的海洋，我的陸」展現在地文化精神
【旅奇傳媒/記者-謝旻蒨】馬祖列島由4鄉5島所組成，素有「閩江口外天上撒下的一串珍珠」之稱。當地以多樣性的自然生態、豐富的軍事元素、悠久的人文歷史以及海洋文化產業，使其成為一個兼具觀光、文化與生態於一體的熱門旅遊目的地。
09/05～11/16限定登場 於4鄉5島中展出超過50件海內外作品 成台灣最大規模的跳島藝術慶典
為強化馬祖觀光發展，連江縣政府及文化總會於09/05～11/16共同主辦第3屆「馬祖國際藝術島」，以「拍楸－你的海洋，我的陸」為主題，擴大展期至73天，邀集來自台灣、日本、韓國、香港、馬來西亞、澳洲、美國、西班牙與加拿大等9個國家與地區，至少55組海內外藝術團隊，於4鄉5島展出超過50件作品，成為台灣規模最大的跳島藝術慶典。
宏觀視野回應馬祖海島文化 多元藝術展現馬祖生活色彩
連江縣縣長王忠銘表示，馬祖國際藝術島是以5屆10年的長期規劃協助島嶼轉型，從首屆的「島嶼釀」到第2屆的「生紅過夏」，主題皆圍繞於閩東家釀文化和記憶傳承，將馬祖特色淋漓展現，讓世界認識馬祖。今年第3屆則以更宏觀的視野，來回應馬祖作為「海島」的認同，透過海洋文化連結起台灣本島的共鳴與國際的策展趨勢。
提到今年的主題「拍楸（Pha-jiu）」源自閩東語，是馬祖世代傳承的重要捕魚工法，也是與海共生的智慧與信仰，更是藝術定錨島嶼轉身的根基。「你的海洋，我的陸」則延續傳統拍楸面對大海的智慧，轉化為當代藝術島的舉辦，透過多元藝術的形式，呈現出馬祖文化遺產與現代生活。
王忠銘提到，藝術島就如同「辦季頭」般全村總動員，從春夏備料、秋季打樁、冬季豐收，形塑出馬祖的海島文化自信。
展現當代「拍楸」精神 將島嶼轉譯為地方共創場域
藝術島做為當代的「拍楸」，展現馬祖過去漁業黃金時代「一個網目養一口人，一張網養整座島」的集體記憶，以雙年展為節奏，從「漁」開始，透過跨域合作，用藝術連結島上每一個人，編織出一張面向未來的文化大網。
根據第2屆藝術島滿意度問卷調查，有93.6％的民眾透過藝術島對馬祖產生新的印象，並且透過延長展期天數有57.5％的人，拉長停留時間至4天以上，促進當地觀光消費成長；同時更有36.8％曾登島的民眾再度造訪，顯見馬祖品牌忠誠度黏著性。
此次藝術島作品首次開啟國際徵件，共有49國216件海內外創作者投件，並邀請國際策展人、藝術家登島諮詢與交流合作，在4鄉5島中安置大型地景裝置，將過往戰地政務時期的碉堡、坑道、營舍空間等，轉化為藝術策展或是與地方共創的場域，使整個島嶼猶如一個戶外展覽館，讓民眾以輕鬆悠閒的方式，深入走訪馬祖特色亮點。
廣邀海內外民眾造訪馬祖 規劃地圖、導覽讓觀眾真正走入地方
為讓旅客更認識馬祖國際藝術島，縣府不僅在松山機場、台北捷運等大眾交通上規劃廣告看板宣傳，更大力邀請主管機關、各縣市政府、旅行公會等組團造訪，期讓台灣本島民眾再次熟悉馬祖觀光魅力。在國際行銷市場上，縣府則積極前往日本、韓國及新加坡，透過 B2B 及 B2C 活動，直接面對當地旅行社業者及民眾，展示藝術島亮點及拓展參與。
同時特別啟動「國際旅人登陸計畫」，招募50位國際旅人登島，包括日本、韓國、馬來西亞、新加坡、泰國、英國、澳洲、美國、法國等超過15國的旅人，向其提供交通補助及登島補給包，讓他們一同來到馬祖交朋友，領略國際藝術島的氛圍。
另外王忠銘提到，馬祖無論自由行、團體旅遊皆適合，旅客可透過馬祖好行以及藝術公車進行環島旅行，並透過在機場、港口、旅客服務中心拿取地圖，藉由官方導覽 APP，於重要場域中掃描 QRCODE，直接聆聽由藝術家或策展人親自錄製的作品導聆，讓觀眾真正走入地方；另外亦可透過藝術島官方行程，安排南竿／北竿1日遊，深度感受馬祖無與倫比的魅力。
運動觀光4大賽事 邀民眾一起「跑」進馬祖
位於台灣最北端領土的馬祖，特殊的地形地貌不僅成為民眾旅遊重點，更多元的發展成多項運動觀光活動，包括南竿「馬祖馬拉松」、北竿「硬地超級馬拉松」、東引「軍事越野障礙賽」以及莒光「定向越野星光夜跑」，每年吸引無數民眾造訪挑戰。4大運動賽事各具風格，結合當地獨有的軍事元素、聚落文化、閩東風情、特色美食等，讓參賽者不僅是運動，更是能進行一場與在地對話的難忘旅程。
★ 莒光／定向越野星光夜跑（每年9月第2個星期六）－16:00開賽，伴隨夕陽下沉，完成結合運動與自然景觀的獨特挑戰。比賽結束後還有「莒光之夜」晚會，將莒光的星空與海風交織，讓音樂、星光與美景構成一段精彩回憶。
★ 南竿／馬祖馬拉松（每年11月第1個星期六）－「10年淬鍊，鋼鐵賽道！」為題，展現馬祖一路的堅持與突破，成為台灣最具挑戰性的離島馬拉松之一。
★北竿／硬地超級馬拉松（每年3月第3個星期六）－號稱全台最「硬」的馬拉松賽事，打造北竿硬地超馬品牌化。
★東引／軍事越野障礙賽（每年8月第1個星期六）－延續去年好評的500障礙獎金挑戰賽，跑進軍事管制區中柱坑道，體驗全然不一樣的賽道氛圍。
