飯店品牌首推全包式行程！雲品國際攜手易遊網，首推全包式行程！



一訂全包 雲品國際攜手易遊網，首推全包式行程！

【旅遊經 洪書瑱報導】

全包式旅遊有了新模樣，有業者強強聯手，推出業界首創「飯店品牌全包式行程」，讓遊客旅遊更便利！雲品國際與易遊網合作，集結旗下飯店據點資源與「環島之星萌旅號」主題觀光列車，將推出三條主題明確、服務完整的全包式深度旅程，包括：「環島之星．環島遊食育小旅行」三天二夜、「台灣高鐵X環島之星．山林療癒旅行」四天三夜，以及「環島之星．暖冬物語」四天三夜，即日起正式開賣，讓遊客一訂全包，出遊度假免煩惱！







環島之星「雲遊台灣慢旅」三大主題行程，祭出早鳥現減1,000元優惠





遊玩全台的觀光列車「環島之星萌旅號」，以停靠22個站點串連全台，打造上百條主題行程，不斷推陳出新、創造風格各異的深度旅遊體驗。迎接秋季旅遊，兩大企業攜手，瞄準熱愛體驗飯店、親近自然與探索在地美食的品味旅人，推出全新「雲遊台灣慢旅」主題行程，透過「環島之星萌旅號」帶領旅客慢遊台灣，同時體驗雲品國際與雲朗觀光集團旗下多樣風格的食宿遊據點。其中最大亮點，莫過於首度結合雲品國際2025年全新開幕的兩間重量級新作：由百年日式建築改建的台東包棟旅宿「寶桑町屋」，以及烏來頂級奢華Villa「蘇卡利・漫活」，這兩間不僅風格獨具、話題十足，稀有房源更是旅人心目中的夢幻逸品，是飯店控絕不能錯過的解鎖機會！

雲品國際總經理丁原偉表示，雲品國際自4年前便開始積極佈局雙北、宜、花、東的餐旅市場，從台北君品酒店、新北烏來「蘇卡利・漫活」、宜蘭礁溪品文旅、花蓮米崙丼飯屋、台東紅葉谷綠能溫泉園區、台東寶桑町屋、北町丼飯屋、魚刺人雞蛋糕寶桑店，以及剛開幕的台東舊站「機關車庫Tea House 1917」，旅遊餐飲的點、線、面已經完整串聯。不論是療癒系溫泉旅宿、文化建築、或是風格料理餐廳，雲品已將最後的一塊拼圖完成，現在直接瞄準入境(inbound)旅遊市場，與易遊網推出單一飯店集團品牌的三天二夜與四天三夜的全包式主題旅遊行程，以臺鐵、高鐵等鐵道串聯的包套行程，期待能將台灣深度旅行之美介紹給國人，以及世界旅客。







昭和年間的日式木造宿舍群改建的「寶桑町屋」 ，展現復古和風的懷舊風韻。





雲品國際與易遊網獨家銷售的，打造全新包套行程，將安排入住兩大新開幕旅宿，圖為「寶桑町屋」。





雲品國際與易遊網獨家銷售的，打造全新包套行程，將安排入住兩大新開幕旅宿，圖為「蘇卡利漫活」。





三條行程皆以臺鐵「環島之星萌旅號」主題列車為移動主軸，且行程均涵蓋交通、住宿、餐食、導覽與體驗活動，更有慢食評鑑、500碗評鑑中的人氣餐廳，由專人全程陪同，真正做到一訂即全包，旅客不僅可搭乘由三麗鷗家族明星打造的特色列車，享受車內卡拉OK、吧檯飲品、DIY手作體驗與拍照區等多元設施，更能在列車上品嚐專屬「萌旅號」限定早餐，讓移動本身成為旅程中的一部分。行程設計橫跨城市與山林、文化與自然，從高雄鹽埕的夜遊導覽與風味小吃，到烏來山林間的靜謐療癒，展現全台灣多元風貌。

在住宿安排方面，行程精選雲品國際與母公司旗下高雄翰品酒店、礁溪品文旅與日式風格的「寶桑町屋」Villa Resort，搭配烏來山林中的「蘇卡利・漫活」 Villa Resort，三者分別對應城市文化、懷舊街區與自然療癒的主題風格。部分行程安排入住兩晚不同場域，讓旅客一趟旅程就能體驗截然不同的生活場景，從歷史街區走進山林秘境，從火車到步行，層層推進旅遊的深度與節奏。







隱身於台北烏來山林之間的奢華溫泉 Villa Resort「蘇卡利・漫活」 ，全館僅有 5 間獨棟 Villa。





雲品國際與易遊網獨家銷售的行程將造訪雲品國際全新開幕「機關車庫 Tea House 1917」風格茶館





雲品國際與易遊網獨家銷售的行程於「蘇卡利・漫活」將有專人導覽以及原民風味下午茶體驗。





行程安排「魚刺人雞蛋糕－寶桑店」，品嚐台東限定紅烏龍雞蛋糕。





「環島遊食育小旅行」聚焦於鐵道環島與文化飲食，設計為三天二夜的中短程精華路線，適合想快速體驗南台灣生活樣貌的旅客，每人售價自15,500元起。「山林療癒小旅行」則由高鐵快速南下銜接環島列車，進一步深入烏來原鄉，入住「蘇卡利・漫活」Villa Resort，體驗原木香氣環繞的山林泡湯與靜心步道，是現代人身心放鬆的理想選擇，每人售價29,500元起。「暖冬物語」則主打秋冬限定的溫暖風情與文化探索路線，安排走訪排烏來溫泉、礁溪溫泉、紅葉溫泉等地，結合在地導覽、手作體驗與特色餐飲，其中還包含台東慢食評鑑的明星之星餐廳「尋星廚房」與500碗評鑑的「丼飯屋」，將人氣料理餐廳包裝入包套產品中，每人售價30,900元起。

「雲遊台灣慢旅」主題行程結合雲品國際深耕各地的食宿旅據點，四人即可成行，輕鬆展開一段兼具風格住宿與在地體驗的療癒之旅，即日起開放預訂，此外，凡於出發前30天前預訂，輸入折扣碼「eb1000」，單筆還可享有早鳥1,000元優惠。相關折扣訊息可至易遊網官網(https://www.eztravel.com.tw/)查詢。

以上圖片：雲朗觀光集團、易遊網提供