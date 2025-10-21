[嘉義美食]嘉義人氣親子餐廳 超放電球池、溜滑梯、決明子沙坑不限時 ｜魔樹屋親子餐廳

上一次跟阿璇跟樂乾媽見面已經有半年之久，加上樂爸休假，一家三口決定來找久違的乾媽米奇~

很疼樂樂的乾媽訂了嘉義東區的親子餐廳-魔術屋，打算讓樂樂好好的開心也放電一下

魔術屋位在大雅路上，大馬路旁有非常多停車格，平日前往的我們很快就找到店旁的停車格

玻璃屋造型的魔樹屋，一到裡面就有面大大的綠草牆

前方就是櫃台

左側有一片遊樂區，也有提供爸媽的座椅，讓爸媽可以就近注意小朋友

這裡擺放許多家家酒設備，還有cosplay服裝，鋪有非常厚的軟墊

櫃子裡有許多小玩具，不過有些電子式的已經罷工或損壞啦~各位小朋友一定要好好愛惜玩具阿~

非常多樣的服裝，還有許多面具跟頭飾或帽子

嗯，阿璇不知道怎麼形容了

裡面就是一樓的用餐區

一樓大概有5桌，非常簡單的牆壁彩繪及擺設也很舒服

往後走就是廁所，外面也有尿布台

再往後就是另一區遊戲區，超高的溜滑梯及球池，看的出來這裡屬於大朋友的~

樂樂在這一區只有球池可以玩，倒是這裡有一個會發出聲音的投籃設施讓樂爸玩到欲罷不能，樂爸說要一直投進去其實很有難度，歡迎大家找機會來體驗看看囉~

看樂爸沉溺自己在那丟球的自嗨，一起跟乾媽來拍個照吧

上到二樓，右側也是餐廳區，也有小包廂，不過因為平日來客數不多，所以並沒有開燈，拍起來暗了點

小包廂，這裡很適合包2樓當party空間

二樓左側則是一大片的遊戲空間，右牆掛上繽紛的慶生布，這裡肯定不少人來辦party

這裡還有滿滿的塑膠積木還有2座小溜滑梯提供使用

這位爸爸看到積木總是玩得比樂樂還興奮，甚至組起一座大拱門，阿璇已經不知道怎麼形容他了

左側則是決明子沙坑

這裡還有盪鞦韆跟翹翹板還有一些布偶

樂樂這個表情應該很開心，乾媽米奇一定很開心

接下來就是這裡的重點之一啦，將將~決明子沙坑，還有沙坑玩具哦！

近年很流行決明子沙坑，跟難清潔的沙子比起來，更能刺激孩子的感覺統合，連樂爸都玩得不亦樂乎

謝謝乾媽幫阿璇一家拍這麼有愛的照片

接下來來分享魔樹屋的餐食，車車是兒童餐，義大利麵跟披薩則是大人的餐食。

聽說這裡的食物除了雞塊薯條外，其它都是自己準備食材料理，然後現做的，而非冷凍調理包！

詳細菜單可以參考魔樹屋菜單（點我）

最後，謝謝乾媽米奇帶我們到親子餐廳，還有到乾媽家度過一個隨興簡單又開心的放電之旅

一定要在這裡拍張全家福阿～