[澎湖旅遊]本島最新玩法 深度一日遊 浮球秘境/古早味DIY/牽罟捕魚體驗

這次很開心睽違三年再度踏上澎湖，第一天就讓阿璇滿滿的期待，超紅的浮球秘境、在地幸福古早味炸棗DIY、最道地的漁村牽罟體驗全在第一天，實在是讓阿璇玩得超過癮！

第一站我們來到南寮社區，導覽老師已在此熱情得迎接我們，老師說每個社區的故事通常都由當地的廟宇所開始，先帶我們認識一下祭祀保生大帝的保寧宮。

隨後慢慢走進社區巷弄，牆上的彩繪讓人覺得很有生活感，特別吸睛

彩繪的內容主要是在刻劃早期南寮村落半農半漁的生活型態，透過壁畫了解當地蠻自然的～

阿璇近看發現立體的部分竟然是由貝殼所組成喔，除了環保更能呈現在地生活

隨處可見的咾咕石牆面也讓阿璇印象深刻

再往內走，阿璇發現一個特別的空間，原來設置的這些器具叫作「魚灶」，是早期專門用來炊煮魚肉並曬乾加工的場所。民國50年代是澎湖傳統漁業最發達的時期，俗稱「臭肉魚」是主要大宗漁獲，各漁港沿岸或附近村內都設有「魚灶」，魚灶產業風光一時，內銷台灣本島甚至外銷到日本。這些雇工都由村民擔任，大大提升漁村經濟發展(長知識了～

周邊裝置著不少由海廢改造而成的裝置藝術，讓純樸的村落多了點可愛的氣息

走在被古厝群包圍的巷弄裡蠻有歷史氛圍

阿璇還意外捕捉到居民清理魚線、黏貼魚餌的過程，有種更貼近當地的感覺。

導覽老師還帶我們認識野生風茹草，原來風茹茶是需要很大量的風茹草才能製成，突然懷疑自己以前喝的到底是不是真的了XD

聽老師說我們一路上遇到的彩繪都是由當地社區共同打造而成，除了拍起來很俏皮童趣外，背後共同為社區努力的情感也讓阿璇更喜歡這裡了。

是牆壁版的雙心石滬欸

因為這裡舊地名叫做龜辟的關係，所以許多裝置藝術充滿烏龜的模樣，仔細一看發現可都是由廢棄的浮球改造來的。

接著來到牛屎窟，這才知道原來牛糞這麼實用，早期農家社會常被使用牛糞當作燃料，因為聚熱效果特別好

突然看到一串可愛的浮球吊飾，這條就是通往浮球秘境的小路

終於朝聖~~~浮球秘境到了！！！是說其實已經少了秘境的感覺，因為現場早已聚集眾多遊客XD

但等待是值得的，等人潮散去後，這裡真的很好拍^^

繽紛的彩色球球越看越療癒，能想到讓廢棄的浮球變身，真的挺有意義的

是說還是必須提醒大家小心閃躲浮球，因為阿璇撞到好幾次，真的是會痛的哈哈

拍完美照準備折返，但古厝群真的各有特色好吸引人，雖然天氣炎熱，但還是拍了超多張哈哈哈哈

中午我們就在廟後方的「風車休息站」品嚐小管麵線、海鮮炒飯，除了食物很有水準之外，周邊的彩繪也很有特色

接著來到這一站，終於不用曬太陽了(歡呼)～阿璇要來體驗仿片龜和炸棗DIY！！！這兩樣都是以前家有喜事的時候會出現的點心

手殘的阿璇其實以前不太喜歡參加DIY行程，因為總是很怕不上手，沒想到「澎福」的課程就像一個大教室一般，竟然有投影大螢幕，只要跟著老師一個口令一個動作，就能完成，阿璇終於能體會到其中樂趣了超開心～

第一步要先把烏龜的樣子擺出來

黏貼的方式只要用水即可

最後畫上龜殼就大功告成，原來畫龜殼這麼簡單，跟著老師做就行了哈～還可以寫上吉祥話喔

成品超可愛的拉～～～結果完全捨不得吃XD

炸棗的做法也超簡單，先把麵團揉成長條狀，再切成八等分

再把紅豆餡或是花生餡塞進麵糰中，然後就可以發揮創意做成不同的造型

裹上芝麻粉後，店家就會幫大家送去油鍋炸囉

炸好的樣子看起來超誘人！！！阿璇覺得吃起來就像是白糖粿少了糖粉的口感，第一次吃炸棗，我喜歡！

阿璇特別做了一個米奇造型，雖然炸完好像有點變形，不過還是值得紀念

DIY做的是一口的大小，在店裡也可以買到正常尺寸的炸棗喔

做完DIY差不多傍晚時分，驅車前往今日重頭戲～林投沙灘！！！

報到後聽著理事長簡單解說，早期在澎湖秋冬時節，漁民常會使用牽罟方式來捕獲因海流與溫度進入海灣避寒的漁獲，林投沙灘已經是少數還保留牽罟捕魚文化，牽罟的意思其實就是由漁船撒網下海，再全靠岸上的人力拉回網子上岸捕撈。

阿璇穿上裝備，大夥分兩組準備開工啦

牽罟第一個步驟要將鉤子甩一圈繞上繩索，看似簡單的手勢，阿璇還是無法參透，成功的機率大概只有1%哈哈，只能靠手輔助，再次崇拜大哥大姐們

勾上繩子後，要把繩子拉緊，然後往後躺，開始往後走走走，走到盡頭後，再從最前端重複一次，就這樣勾上往後走快一小時，就像在跟大海拔河一般，阿璇只能說這個體驗真的太道地了，雖然累到滿身汗，但真的超酷的啦，人生哪有幾次機會能夠有這種體驗

還是來看些專業的畫面，其實最主要是使用腰部的力量

大家合力要把遠在500公尺外海中的魚網拉回沙灘上，最後面的大姊說這一桶繩是大約150公尺的長度，所以大約要拉滿四桶繩，真的非常辛苦

看著眾人合力牽罟，從白天拉到天黑，其實蠻令人感動的，而且看著那畫面還真美

就這樣重複N回後，終於準備要迎接魚獲來也，看到白色浮球越來越靠岸，越來越期待

OMG看到網子倒出滿滿魚獲的當下真的有夠感人

除了有不少的大魚之外，阿璇第一次這麼近看到河豚和魟魚，河豚生氣起來鼓鼓的樣子有夠可愛

最後跟著辛苦的漁民們一起將網子收好，心滿意足的感動也是另一種收穫滿滿。

捕魚完畢晚餐我們選了一間在地人也推薦的海產店「新村小吃」犒賞自己，來澎湖吃海鮮就是一個字＂鮮＂啊，而且家常菜的手藝讓每一道菜更加分了～阿璇超推雞油燉飯和炸花枝丸！！！

吃飽下塌離市區不遠的「羋樂民宿」，雖然沒有華麗裝潢，但是房間乾淨簡單讓阿璇睡得很舒適，而且旁邊就是全聯真的超方便^^

DAY①︰南寮社區巡禮➡肪片龜＆炸棗DIY➡林投沙灘牽罟趣➡新村小吃➡民宿