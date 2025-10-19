[花蓮景點]超萌水豚君出沒，還有笑笑羊跟草泥馬！可愛動物區必須推爆，水上教堂超好拍，超彭湃無菜單料理｜洄瀾灣景觀餐廳

阿璇排行程的時候最喜歡有得玩又有得吃的景點啦！這次全家環島之旅來到花蓮，阿璇特別指定要來洄瀾灣景觀餐廳踩點，園區內超多可愛小動物讓樂樂玩得超開心，整個環境維護得很不錯，是大人小孩都會喜歡的景點，餐廳的無菜單料理也令人驚豔，趕快來看看這裡有多好玩吧！

洄瀾灣景觀餐廳 用餐入口

洄瀾灣景觀餐廳離七星潭不遠，有兩個入口，如果跟阿璇一家一樣參觀兼用餐的遊客就從這邊進入，停好車看見的這棟純白色建築就是餐廳啦

等候餐點的同時，帶樂樂來去園區晃晃

洄瀾灣景觀餐廳 親子動物園區

穿過宴會廳走出大門，有一排彩色的躺椅迎接我們，這裡很適合拍照打卡

眼前的風景實在很難想像隱身在餐廳裏頭，壯闊的山景，偌大的池塘，草地、造景和步道，超清幽的～

這裡提供魚飼料販賣機，可以讓小朋友餵魚

來張到此一遊照

沿著步道走就能逐一觀賞不同的小動物，第一站是阿璇很少見到的狐獴!!!好驚喜啊超可愛的

狐獴區的透明玻璃箱設計很貼心，讓大小朋友能更近距離觀賞又安全

園區內也佈滿許多裝置藝術，都挺有特色的

阿璇最喜歡這個教堂造景很好拍

園區內還能看見火車，超近的！！！是普悠瑪～～～

池畔裝飾著不少動物模型

鱷魚模型超逼真，不敢跟真鱷魚拍照，但這個我可以哈哈

竟然還可以玩獨木舟

園區內也有小火車可以搭乘，可惜阿璇來的這天是下雨天，為了安全起見暫停開放><

繼續看小動物～山羊區，有可愛的公雞在外面跑

美麗的孔雀好多隻，還有稀有的白孔雀

來到超萌的一區，是一群水豚君啦

水豚君可愛到爆炸，好殺底片啊

除了水豚君超吸睛之外，還有笑笑羊和草泥馬也是這裡的人氣王

可惜這天是雨天，園區為了不讓動物淋到雨，我們只能遠遠得觀賞

餐廳走廊還有陸龜和可達鴨，可不要錯過啦

洄瀾灣景觀餐廳 純參觀入口

如果不用餐純參觀的朋友們，就從這個入口進來，只收清潔費50元，小朋友不收費，以這個園區來說，阿璇覺得非常值得喔

洄瀾灣景觀餐廳 用餐環境和菜色

最後阿璇簡單分享一下這裡的用餐環境和菜色，這裡平常除了提供餐點之外，也是一個別致的婚宴場地

除了開放式空間，我們這天是坐包廂～這裡的餐點是以人頭計算的無菜單料理，有不同價位可以選擇

除了冷盤和鍋物是以大份出菜，其他都是個人餐點（這天有看到其他團客吃合菜看起來也很豐盛）

菜色主要以海鮮料理為主，新鮮吃得見

炭烤羊小排也很優秀

餐點不只精緻份量也很夠，只能用超級彭湃來形容，阿璇吃完這餐直接一路飽到晚餐完全不餓XD

公婆也吃得很開心^^

如果規劃花蓮景點不知道排什麼好，好玩又好吃的洄瀾灣景觀餐廳推薦給你們啦^^