[台南住宿]療癒系！質感溫暖民宿 有包棟有電梯 台南民宿推薦｜珍遇珍寓 June June House

終於可以體會為什麼台南民宿這麼夯了！身為台南人的阿璇，住完珍遇珍寓 June June House後，真的到現在都還是很想念，除了建築和硬體打造得非常齊全舒適之外，重點是管家跟旅客們的連結，是充滿溫度的！就跟家給人的溫暖一樣，窩在民宿一整天慵懶耍廢都是一種享受～而且床超好睡!!!如果下次朋友來台南旅遊，這間珍遇珍寓 June June House絕對會是阿璇推薦的名單首選喔^^

珍遇珍寓 June June House地點和交通都很便利，附近非常多中西區景點可以步行或是騎腳踏車而到，簡約的四層樓建築外觀，看起來很順眼又討喜

除了門口可停一台車，車庫也能停一台，民宿另有私人停車場2車位

1F /B1公共空間：客餐廳 廚房 娛樂室

進門後，寬敞的空間加上設計過的燈光，搭配質感裝潢，整個氛圍不自覺就很自在放鬆

紅色磨石子大圓桌好特別，很有團聚的感覺

這個廚房也太美了吧，根本就是家居雜誌裏頭的樣子

所有的廚具和設備都可以用，第一次看到廚餘機本人超酷的

連調味料都有．．．

零食、茶包、咖啡包更是超級齊全，冰箱裡還有整壺的新鮮果汁和冷泡茶可以享用，真的太幸福了

阿璇超愛唐寧茶，當下看到超興奮＞＜

親切的管家特別推薦我們一定要在這個如畫廊般的畫面合影

像這樣子，這是我今天的可愛室友Vicky

除了可以留存在手機，民宿也幫我們用拍立得拍下，並送給我們做紀念>///<

牆上奈良美智的插畫、自製散步地圖跟精選書籍，文青風不言而喻

獨棟民宿竟然有電梯，在台南似乎很難得一見！

請跟我來，準備要好好來認識一下這兩天阿璇的家XD

一走下樓梯，隨即被櫃上滿滿的桌遊吸引目光，超適合包棟的

原來地下室是一個溫馨的影音空間

有冷氣有沙發，有木質地板，阿璇覺得甚至比家裡還舒服

因為這次剛好我們是包棟，所以非常幸運能有機會可以開箱各種房型，以下就提供大家參考囉～

二樓以上皆為私人休息區，一層只有兩個獨立房間，房客有高度隱密性，在休息時比較不容易被打擾。

每一層樓的走道，都有可愛的擺設，每次經過都會會心一笑

2F房間：文青在2樓

每一間房門都是密碼鎖

房間小巧精緻，一張雙人床和小沙發空間，而且設計師巧妙得讓浴室神隱了，超強的～我們一群人完全找不到......

不要懷疑，白色衣櫃勇敢推進去，就是浴室啦

採光良好和唯美的窗景是這間房間的最大特色，小巧的陽台超適合坐在這裡放空

浴室走簡單純白系，乾濕分離，非常之乾淨

木質地板讓整個房間多了溫馨氣息，點墜的綠意也是裝飾得恰到好處

衣櫃裡還有準備一組枕頭跟棉被，還有循環扇

桌上附有手繪的導覽地圖，茶包跟客廳一樣是我最愛的唐寧茶，很難得竟然還有附耳塞，管家真的是很貼心

2F房間：白色控

接下來就是阿璇自己選的房間啦，當初看官網的時候，第一眼直覺就是選這間

一看到這個畫面，就覺得也太愜意了吧

懶人椅的位置可以直接慵懶看電視，真的超chill

LG 55吋電視還提供房客Netflix免費看，只能說管家完全企圖讓人不想離開這裡哈哈哈哈

14坪空間，採光超好，整體以白色為主視覺，看起來很清爽

錯層設計規劃，區隔空間製造不同氛圍儀式感～

手工訂製床墊是加大雙人床Queen size ，這個床值得一再稱讚，太舒服了，室友跟我都睡到印象深刻，一起床馬上翻標籤看是哪個品牌，必須推一個(讚

獨立更衣室設計，我也很喜歡，好多收納空間可以運用

有預備一組棉被，不怕和枕邊人搶被子

浴室在最裡頭，超級大，而且有浴缸，太難得了

備品是茶籽堂，是阿璇很喜歡的洗沐品牌

吹風機也是知名品牌，大風量

冰箱竟然是冷凍和冷藏分開的

陽台很寬敞，陽光灑下的浪漫光影，喜歡～～～

基本上該有的物品都很齊全

唐寧茶包和耳塞一樣是亮點

隱藏式插座設計，個人覺得可以學起來，以後用在自家裝潢上！

3F房間：木紋控

坪數和格局跟2F白色控房型差不多，也是有陽台，唯一只差在白色主題換成木紋主題

還好同行朋友各有喜好，不會互相搶房型，木紋控朋友直接指定要住這間

3F還有一間房型叫文青在3樓，房間基本上跟2F文青房是一模一樣的，阿璇就沒特別放囉～

4F房間：獨享整層

4F房間是最大坪數的，含陽台有到20坪，有極佳採光的大面落地窗

冰箱比樓下的都還大

木作收納廊道、階梯式多功能桌與工作桌，利用空間區隔休閒電視區與獨立睡眠休憩區，真的很有自己家的感覺

如果沒有需要使用到4樓當房間，這層樓就也是公共空間作使用，我們這趟就是這樣，三五好友晚上在這裡聊天打屁，真的有找回青春大學生的回憶XD

專屬台南味早餐

隔天一早在客廳吃肉粽配味噌湯加油條，真的很台南味啦～～～

偷偷說這家是老店郭家肉粽，如果不是怕胖，我應該可以吃兩個哈哈哈哈哈

以上就是阿璇近期住到很喜歡的一間台南民宿，真的很讓人印象深刻，推薦給大家囉^^

