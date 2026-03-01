[台南餐廳]激推山寨雞！在地人都吃這家台式熱炒手路菜，新營聚餐餐廳推薦｜山寨家庭餐廳

每到歲末年終，我們這群邊緣人朋友總為了聚餐餐廳想破頭，結果這回大家不約而同直接想到新營的山寨家庭餐廳，因為大夥自從吃過一次就對老闆阿佑師的手藝念念不忘，這回趁著聚餐一定要將各種美味好好記錄下來^^

山寨家庭餐廳地點便利，離新營交流道很近，路邊算很好停車～

餐廳門口的噴漆壁畫超吸睛

店內空間寬敞明亮，裡頭座位多是大圓桌，也有小方桌適合少人數，很適合親朋好友聚餐

裡頭還有一整面可愛的彩繪牆，山寨風格結合新營最有名的太子宮跟三太子，營造歡樂的氛圍。

是說雖然山寨大王的是店內的主題，但老闆本人可是超風趣的，對客人超親切又客氣，有機會一定要跟他聊天，絕對會笑到併軌XD

山寨家庭餐廳 菜單參考(最新菜單以店內提供為主)

點餐除了單點之外，也有經典合菜可以選擇，基本上想吃什麼應該都點得到，菜色蠻齊全的，價格也算平價～

飲料直接到冰箱拿取即可，這裡喝得到大苑子芭樂檸檬，阿璇超愛，酸酸甜甜搭家常菜超讚！

因為這次吃尾牙嘛就隨興一點，我們直接交給老闆阿佑師幫我們出合菜，結合台式熱炒和年菜料理，超有過年氛圍的啦～

飛魚卵香腸/鳳梨蝦球

這道菜單上沒有，香腸厚度切得剛剛好，香脆的外皮跟綿密的飛魚卵內餡忍不住就讓人一口接一口，是說雙拼鳳梨蝦球還真的恰到好處，每一顆蝦球裡面都包著一隻大蝦仁，神搭配～

四季大腸

滷炸過的大腸搭配清爽的四季豆拌炒，非常下飯，老闆說這道可是一直穩居店內單點排行榜第一名，愛喝兩杯的朋友們這道應該也很適合當下酒菜呦，很夠味

風味醬燒香魚

有別於一般吃到的烤香魚，用醬煮的香魚吃的是魚肉與醬汁的甘味，完全沒有腥味，老闆說這其本上都是公的，不過阿璇這次吃到的是一尾有卵的母香魚，太幸運了！

黑豆燒豬腳

豬腳用黑豆滷製而成，可以做到入口即化真的太神奇了，重點是軟嫩但仍保有嚼勁，滷汁調味畫龍點睛，聚餐或當年菜都很適合

鮭魚炒飯

鮭魚炒飯是限量的，用的鮭魚並非邊角料，而是老闆買進整塊鮭魚，自行剝成細碎魚肉備用魚香飯鬆，有著鮭魚特有的香氣，清爽不油膩，樂樂每次來都會扒上好幾碗，是小朋友也很喜歡的口味^^

每次看到粒粒分明的炒飯都好療癒，也可以見識到師傅的功力

山寨雞

與店同名的山寨雞是店裡的人氣招牌菜，整隻雞滷過後再油炸，淋上特調醬，外酥內嫩的口感，帶著沙茶香充滿古早味，阿璇每次來一定都必點

超愛雞汁搭配沙茶香

金沙豆腐

炸成了金黃色的豆腐，沾附了炒香的金黃色鹹蛋黃，先是鹹蛋黃的香味，接著是豆腐的柔嫩口感，鹹香搭配很剛好

蒜泥蒸大蝦

蝦子很貼心已開背，除了鮮甜更帶了蒜香，蝦肉很有嚼勁，下方墊的豆腐也是裹滿了鮮香

小炒檳榔花

檳榔花感覺是山產店比較會出現的菜色，但這裡竟然就能吃得到！脆脆又很清爽的口感，加了一點肉絲下去炒很是涮嘴

魷魚螺肉蒜

傳統的酒家菜，雖然阿璇沒有經歷過那時代，但是這鍋魷魚螺肉蒜有著鹹甜的口味，而且師傅有調整成比較清淡的風味，所以不會那麼重鹹，喝起來真的會一直續碗，據說這是以前的醒酒湯，而且還愈煮愈好喝耶！

宮保雞軟骨

老闆說這也是他的招牌菜之一，光聞到上桌後炒香的乾辣椒與花椒的香，就讓人口水直流了！雞軟骨有Q也有脆，多層的口感跟迷人的香味，也是阿璇推薦必點的一道。

香烤豬肋排

阿璇偷偷說我默默啃了三隻，排骨裹上蜜汁，每一口都能吃到滿溢的肉汁，超級爽快

其實山寨家庭餐廳陸續搬過幾次家，至今已經營十餘年，老闆阿佑師以前是辦桌師傅，有這樣的技術底，手藝自然是不在話下，客人最後都吃到變朋友了，推薦大家有機會來到新營，不妨來嚐嚐在地人一再回訪的美味呦！