[台南住宿] 質感旅宿推薦！激推自助式早餐 還有戶外游泳池、兒童遊戲室讓小孩放電｜台南台糖長榮酒店

常聽身邊朋友說台南台糖長榮酒店是他們來台南旅遊時的住宿名單首選，這回阿璇一家跟朋友相約，在這裡度過一個美好的週末假期，餐點完全有台南美食水準，房間住起來精緻舒服，還有兒童遊戲室可以放風小孩，推薦大家以後來台南玩，台南台糖長榮酒店也是一個好選擇喔！

台南台糖長榮酒店位於台南東區，文化中心就在隔壁，對面有巴克禮紀念公園，如果想在周邊散步走走非常方便，汽車可以停在地下停車場，車位很充足

這次前來剛好在聖誕節期間，大廳裡擺放了可愛的大型薑餅屋裝置，超有過節氣氛

台南長榮酒店除了餐廳人氣很高之外，他們家的桂冠烘焙坊也擁有很多愛好者

台南台糖長榮酒店 豪華客房

房間走商務精緻風格，雖然地上鋪了很難清潔的地毯，但必須說真的是非常乾淨，對於飯店乾淨度非常講究的樂爸也給過

雙人床應該有加大尺寸超級大，一旁擺放躺椅和小桌子，很適合放鬆耍廢

有工作需求的旅客，也有很棒的辦公桌椅可以運用

工作累了就能在一旁的躺椅稍微放鬆一下

樂樂非常喜歡這躺椅XD

窗外的視野還挺不錯的，可以直接看到市區繁榮景象跟文化中心

浴室空間不小，乾濕分離，有浴缸就是讚

小朋友的備品裝了滿滿一袋，裡頭除了有洗沐用品之外，還有牙刷跟漱口杯

茶包跟瓶裝水在抽屜裡

提供一次性的浴袍，吹風機是知名品牌大風量的，太好了～～～

很喜歡房間讓人放鬆的氛圍

隔天一大早的落地窗採光很好，拍張全家福太適合不過了

台南台糖長榮酒店 休閒設施

兒童遊戲室

兒童遊戲室位於４樓，戶外游泳池、健身房和三溫暖也在同樓層。

兒童遊戲室外有免費的咖啡機可以暢飲

兒童遊戲室雖然空間不大，但還是能讓小小孩待上許久

除了積木、童書，還有扮家家酒

很方便的是裡頭就有兒童廁所

貼心備有醫藥箱，也提供酒精遊戲前後消毒雙手

戶外游泳池

可惜這次來是冬天，沒能使用到這麼美麗的泳池，下次擱再來～

健身房

台南台糖長榮酒店 O’Fun原創料理美學餐廳

晚餐不用想能讓旅程更放鬆（其實是懶ＸＤ）我們晚餐直接選在飯店裡頭的O’Fun原創料理美學餐廳用餐

餐廳詳細介紹可以參考阿璇之前的文章呦～

[台南美食]O’FUN 原創料理美學餐廳 給你全新感受的日式鐵板燒

沒想到鐵板燒也能以多人聚餐的型式出菜，很特別的體驗，也很有過節的氣氛，推薦給你們囉^^

台南台糖長榮酒店 早餐

早餐地點在長榮酒店人氣很高的吃遍天下自助餐廳

菜色種類非常豐富，而且很有台南美食的水準

飲料選擇也很多

牛肉湯超級推，推薦大家必喝

以上就是阿璇這次入住台南台糖長榮酒店的心得啦，阿璇覺得CP值很高的住宿選擇，中規中矩但非常舒適，東西好吃，推一個^^

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