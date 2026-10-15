[嘉義景點]隱身山林美學空間 咖啡甜點x檳榔染體驗 堅持循環利用的地方創生｜嘉義中埔紅瓦貓

對中埔這個地方非常不陌生，是我們常常經過的區域，但這次跟著在地好友阿君到中埔深度旅遊，才發現原來中埔還有這麼多特別的地方~

驅車經過蜿蜒山路小徑，我們來到一個看起來很靜謐的莊園建築，它是紅瓦貓，今天要來這裡體驗檳榔染~

一下車就看到公雞成群結隊在庭園奔走，一點也不害躁不怕生。

整個庭園充滿著貓的元素，可想而知主人與貓一定有段特別的感情存在。

紅瓦貓，原本是個廢棄的檳榔園區，主人看上這裡的環境買地蓋房子，當初他們撿回很多紅瓦片一塊一塊拼接在原本留下的紅磚牆上，也將原本已是廢物物的物品拾回加入創作城牆上的馬賽克拼貼，透過循環再生的理念打造成自己心目的莊園，與兩隻貓咪在此共同生活，加上主人也是愛貓一族，所以就取名為紅瓦貓。

另一側林野內有一座獨享整座森林的小木屋，沒特別詢問這木屋的用途，看就很適合來享受生活的地方

進到原莊園木屋內，就是間工作坊，屋內散發著檜木香，原來建材上使用大量的檜木，在這間工作坊也可以明顯看到當初建屋前後的紋理輪廓。

等等要體驗的檳榔染過程，不過旁邊的林書筠老師(農場主人)創作出來的成品驚豔到令人感興趣。

參與過不少染布活動，對於第一次參加檳榔染還真的新奇。過去中埔種植很多檳榔樹，而紅瓦貓就是透過萃取出檳榔汁液的色素來製作檳榔染，莫非就是檳榔汁的概念...(笑XD。

書筠老師的女兒千聞指導大家如何透過綁綑來創造不一樣的作品，非常糾結且無法想像的過程及圖案，對老師來說卻是信手拈來

手拙只能弄出簡單綑綁，卻逗趣的像極了紙紮人

檳榔染汁，下去染汁內...又更像了

在等的同時發現後面還有一間非常大貓屋，老闆真的非常喜歡貓，特別手工打造一間貓屋。

來這裡除了體驗檳榔染之外，建議也一併預約下午茶，裡面也有提供咖啡輕食等餐點，剛好可以在等待成品時好好品嚐，跟老師借個成品拍起來特別好看。

時間到....即將開獎啦

將將~~~~還是開箱同行友人的作品好了

工作坊內有處弄得很商品展示區，對，它就是商品！這些是Moo推出的植物染服飾及作品，不過跟體驗還有下午茶一樣，目前只接受預訂。

Moo就是紅瓦貓的自創品牌，呈現著紅瓦貓家庭及兩隻貓咪共同生活動人故事。老闆原先有兩隻貓分別為Moo及黑皮，Moo因為叫聲為牟，所以因此名為Moo，有天Moo意外身亡，而黑皮則跑到隱密處躲著悶悶不樂而終，為了紀念這段感動的故事，因而有紅瓦貓及Moo品牌的出現。

以上簡單分享，聽著林書筠老師分享著他們退休移居這裡，打造一處無毒、環保美學的人文、生態園區，堅持理想及夢想，過著充實、從容自若，由衷敬佩也羨煞旁人。