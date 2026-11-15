[台南住宿]關子嶺最新溫泉飯店，房內超大泥漿溫泉池、戶外大泳池、室內裸湯 ，地理位置最佳的溫泉飯店｜關子嶺富野溫泉會館

說到溫泉區或泡溫泉身為台南人的阿璇，首推一定是獲十大好湯冠軍，南部好湯首選的關子嶺溫泉，關子嶺泥漿溫泉加上東山咖啡的路線也是阿璇很愛推薦給大家來台南的遊程之一。而這次富野集團取得原本統茂溫泉會館的經營權十年，這位處關子嶺蛋黃區好位置的關子嶺富野溫泉會館重新開幕，想必會對造訪關子嶺溫泉區的遊客帶來嶄新的旅遊體驗，就跟阿璇來搶先看吧！





全台唯一 十大好湯冠軍 南部首選溫泉 關子嶺泥漿溫泉

更多台南住宿可以參考 精選台南住宿文章

關子嶺泥漿溫泉是屬弱鹼性的碳酸氫鈉泉，泥含量高帶有氣泡，相關好處及功效網路介紹非常多，這裡就不多提啦~

阿璇尚未調整好可以穿上比基尼，只好請身材姣好的同行夥伴出馬啦~

關子嶺富野溫泉會館 接手改裝 全新面貌迎賓

關子嶺富野溫泉會館原先是台南市政府勞工局管理的勞工育樂中心，因會議室數量多，所以關於台南溪北的大型活動也很常使用這裡作為活動場域。現在則由富野集團取得經營權，歷經一年整修中終於在2024完工啦~~~應該是礙於合約關係，外觀並未大幅改變，外頭也仍有大大寫著台南市關子嶺勞工育樂中心的幾個扛棒~

不過進到內部大廳已明顯感受設計大幅不同，設計走向更為年輕，比較偏輕旅風格，未來應該可以吸引不少年輕族群前來。

關子嶺富野溫泉會館 房間空間超大 湯屋房型美景相伴

會館提供標準雙床、湯屋雙床、無障礙、和式房、豪華湯屋等5種房型，總共有79間房，這次阿璇入住的是

湯屋雙床房

飯店及房間格局並沒太多改變，但設計裝潢大幅改變風格，增加了不少年輕及木質元素。

進門後的內容整體大概就小吧檯、冰箱、行李台(脫鞋區)、開放式衣架、木桌、大床、電視、小桌椅、陽台湯屋區~

床頭處簡約風格，整體就很舒服

富野集團取得經營管理權後也正式取得旅館登記證，所以大大的合法標章放置在桌上，特別一提是富野溫泉會館是環保旅館，所以並不提供一次性備品，有需要可以向飯店購買~

吧台區、冰箱、開放式衣架，簡單但實用，而且行李台大到可以當脫鞋區。

下方的置鞋處空間設計的非常大，這點非常棒，鞋子通通裝進去，不用怕踢到還特別找位置放~

浴廁也是大間簡單

房間內陽台前有組小桌椅，大概是提供泡湯休息使用的吧！

與房間同寬的陽台就是湯屋區，一邊是淋浴區，一邊是溫泉池，外頭還有美景相伴，非常chill

偌大的溫泉池大到可以一家四口一起泡湯。

迫不及待晚餐前一定要先泡一次阿，夜晚還可以點亮陽台的小壁燈哦，更有氛圍

陽台湯屋區裝著透光紗網，阻絕昆蟲及蚊子，非常棒的小巧思，傍晚夜間無時無刻都可以放心的泡湯

以下是同行夥伴的房間～

豪華湯屋房

空間更大，多了一張床及客廳區

和式房

湯泉苑泡湯設施多元 室外大眾池 個人湯屋 會議室 地理位置方便享受假期

接下來就是重點啦~~~關子嶺富野溫泉會館內有非常大的設施空間，除了住房外，還有11間會議室、戶外大型泳池，以及完善的泡湯設施

總共有四池，每一池都有標示溫度、內容物及注意事項，重點都非常大！

最後一池就是泥漿溫泉啦，可惜當晚下大雨~~~所以來沒有住客到戶外泡湯，只好獨享了~

戶外溫泉池旁就是淋浴空間啦，非常的方便

室內的男女裸湯，雖然說可以完全放開自我，但仍比較喜歡享受在戶外賞月看風景泡湯放空的寧靜時光

內部空間非常大，還有滿滿的置物櫃

洗衣區~

戶外泳池區，今日沒開放~

春芽餐廳 瓦吉中餐廳 龍眼蓮子在地食材入味 甕仔雞山產料理 關子嶺必吃

為了可以好好的享受關子嶺泥漿溫泉，我們這次入住晚餐及隔日早餐都在富野溫泉會館享用，早餐在春芽餐廳使用，晚餐在瓦吉中餐廳，其實可以算在同一個地方~

春芽自助餐廳-

整體空間非常明亮，充滿自然光，通過中間的穿堂，裡面未開燈的圓桌處就是中餐廳啦~

春芽餐廳格局...非常方正，一目了然，很少看到如此方正及大範圍井然有序的用餐環境。

餐食區，從輕盈健康到濃郁美味應有盡有

飲料區

比較特別的是養生豆腐花及溫泉蛋

還有來到台南必吃的虱目魚粥及地瓜粥、滷肉飯等等

瓦吉中餐廳

藏身在春芽自助餐廳內，因大面積落地窗，且更靠近山林區，所以更加喜歡，可惜這晚天空不作美，但窗外美景仍然令人如癡如醉。

中餐廳結合在地食材，將白河蓮花、蓮藕、蓮子以及東山龍眼、竹筍、關子嶺香菇等特產入餐

富野五重奏(竹筍、香菇、過貓、密蓮子、梅子番茄)，好吃

關子嶺的特產，雞料理-香茅甕仔雞

薑黃土雞腿

桂筍東坡肉

蓮子米糕捲

蓮花燉雞湯

鳳梨、芒果、木瓜更不用說，水果也都是台南特產

龍眼蜜豆花，很喜歡這一道甜點，其實比較像乳酪，淋上龍眼蜜，整個甜的幸福感都出現啦~~~晚餐、早餐都盛了一大碗

以上是不專業的關子嶺新飯店開箱，雖說是改裝，但仍加入很多新的元素。簡單的外觀，但進到裡面有種星級酒店的感覺，也很推薦大家來嚐鮮，最後特別要說，這絕對是關子嶺最方便的飯店！對面是便利商店，旁邊是遊客中心，周邊還有滿滿的山產甕仔雞餐廳~

關子嶺2天1夜這樣玩 https://ctgirlblog.com/guanzilingtrip/