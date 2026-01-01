[台南美食]佳里聚餐推薦，除了精緻午餐也激推手工甜點，佳里午餐下午茶餐廳｜機車小姐意識廚房Miss Scooter

相信只要提到佳里早午餐餐廳，在地人一定馬上會想到這一家機車小姐意識廚房Miss Scooter，阿璇一家也算是常客，隔壁是經典的佳里景點蕭壠文化園區，用餐完很推薦步行到園區走逛，周末行程直接這樣搞定^^

機車小姐意識廚房：彷彿機車行的店面外觀

機車小姐意識廚房在台19線大路邊，兩棟民宅的一樓打通，位置蠻好找。

長得有點像音速小子的公仔佇立在店門口，就是這間無誤～

機車小姐意識廚房：空間設計充滿機車元素

一樓是微工業風的氛圍

走進左手邊的空間，才發現餐廳不只店名叫機車小姐，還真的有在販售機車相關用品，有興趣的可以逛逛囉

座位不算多，建議大家要來一定要先訂位

牆上介紹專業的機車知識及店面的歷史

仿舊及木頭元素帶入裝潢，看起來都是老闆精心打造的

二樓也有專屬的廁所、兒童椅、及自助茶水區，不用爬上爬下

二樓位子都是四人以上的大桌

牆面上復古機車插畫很吸睛，老闆感覺應該是木紋控XD

機車小姐意識廚房：店內菜單參考，手工甜點是招牌

餐點主要以套餐為主，也幾種鍋物跟蔬食可以選擇

想喝其他飲料也可以補差價

去結帳的時候，看到甜點櫃馬上投降，太誘人了

忍不住默默點了一顆小蛋糕當作飯後甜點

機車小姐意識廚房：餐點心得分享

阿璇點的蒜香雞腿排套餐，有附兩樣小菜、湯品、沙拉跟茶凍

炸過的蒜片搭上雞腿排超級速配，外酥內嫩的雞腿排很可以點～

樂爸點的特製水果沙拉，本來他說想吃少一點減肥一下，結果送來的時候大傻眼哈哈哈，超大一份XD

除了滿滿蔬菜水果，底下還鋪有滿滿的堅果，營養又美味，最後整盤清空

婆婆點的和風時蔬豆腐鍋，三杯香一直飄過來，鋪滿金黃雞蛋豆腐的畫面好療癒，雖然是素食但也很下飯

機車小姐的甜點一直是他們家的招牌必點，綠葡萄蛋糕用料超實在，層層疊疊都是綠葡萄，甜度剛剛好，樂樂整顆完食(讚)

用完美的甜點結尾真的太幸福不過了，是說唯一可惜的是機車小姐意識廚房只有營業到下午5點，沒有晚餐時段，所以想吃記得先訂位比較保險呦^^