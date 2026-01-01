[台南美食]佳里聚餐推薦，除了精緻午餐也激推手工甜點，佳里午餐下午茶餐廳｜機車小姐意識廚房Miss Scooter

春節福袋早就不只是買零食，而是全民參與的「新年開運儀式」。2026 年超商福袋全面開打，7-ELEVEN 率先搶市，豪抽 Tesla、黃金、精品包，還加碼國際棒球賽事門票；全家、萊爾富同樣火力全開，從 BMW 純電休旅、iPhone 17 Pro 到股票開運金通通上桌。本篇一次整理 3 大超商福袋亮點，讓妳買得聰明、抽得有感。
7-ELEVEN新春推出逾130款福袋
2026 金馬年首波新春檔期，7-ELEVEN 一口氣推出超過 130 款福袋與歡樂包，線上線下同步開賣，總數量達 32.3 萬個，主打「高價值感＋實用型商品」，鎖定過年必買、必抽的開運商機。今年福袋最大亮點就是抽獎規模再升級，不只可以抽 Tesla 電動車、黃金與精品名牌包，還加碼「2026 國際棒球賽事門票」，而且是一人中獎、兩人同行，直接打中運動迷與情侶族群。
實體門市福袋集結 DINOTAENG、貓貓蟲咖波、HELLO KITTY、KUROMI、SNOOPY、奇奇蒂蒂、迪士尼、拉拉熊等超人氣 IP，搭配多個生活精品品牌，從外觀到內容物都走「送禮不失禮」路線。
價格帶完整，最高可拿 6 次抽獎機會
福袋價格從 499 元一路到 1,999 元，共 7 種價位可選，而且商品都能挑款不盲抽。購買 1,999 元以上福袋，一次就能獲得 6 次抽獎機會，大獎命中率直接拉高。
今年福袋商品全面走實用派，包含拼接托特包、不鏽鋼泡麵碗、微波餐盒、3WAY 包、冰壩杯、頸枕毯等。高單價福袋更加入石墨稀被、氣炸鍋、微波爐、56L 滑輪購物袋、摺疊收納櫃等，完全對準家庭與日常需求。
今年首次登場的 1,999 元福袋，直接放進「日本 Bmxmao 冷暖四用霧化扇」，兼具冷暖、加濕與空氣淨化功能；同時再推 28 吋 TRAVLER’S CHOICE 行李箱系列，鎖定旅遊與返鄉族群。
蠟筆小新、哆啦A夢歡樂包同步推出，哆啦A夢系列可抽黃金墜飾，蠟筆小新歡樂包則直接送出 10 名 2 萬點 OPENPOINT 點數，總值 20 萬元，對點數族來說超有感。
全系列福袋與歡樂包將於 2026 年 1 月 7 日開賣；1 月 7 日至 1 月 12 日期間，使用指定支付工具，全店單筆滿 1,111 元立折 125 元，還可再拿指定好禮，等於折上再折。
全家便利商店：BMW、iPhone、ETF全包的「福袋宇宙」
2026年「全家」直接把福袋規模拉到宇宙等級。首波登場的是 12/25 開賣的「2026 潮流福袋」，全台限量、每袋249元，一口氣集結高回本內容物、抽獎、投資與IP收藏四大元素。
今年最狂的還是頭獎設定，直接豪抽3台BMW iX1純電運動休旅，單台價值199萬元，同時還有30台 iPhone 17 Pro、黃金、全盈購物金等，總獎項價值突破2,000萬元，堪稱近年「中獎率最有感」的超商福袋。
外袋也不只是包裝，而是可以重複使用的潮流單品，包含馬年新春款、hahababy聯名款，以及台味爆棚的懷舊茄芷袋款，背出門就是新年穿搭配件。
開袋秒回本＋投資也能開運：全家4重回饋一次懂
全家2026潮流福袋主打「袋袋有感」，每一袋都包含四層驚喜。
第一層是內容物本身，內含市值超過250元的8款人氣零食飲料，還有機會加碼FamiCollection商品卡，開袋就不虧。
第二層是抽獎券，即開即抽 iPhone 17 Pro、黃金、購物金與多家餐飲品牌優惠，再登錄序號挑戰BMW頭獎。
第三層是今年最大話題，首次結合永豐金證券，隨袋附「股票禮品卡」，最高可拿到2,599元ETF或台股投資金，新戶還有保底回饋，把福袋直接變成新年第一筆理財。
第四層則是隨機加碼小物，包含泡泡瑪特公仔、藍牙音箱、中華職棒應援商品，完全命中收藏與療癒需求。
1/7 接力登場：38款IP與品牌福袋，行李箱、3C控全中
如果說潮流福袋是試手氣，那 1/7 開賣的肖像與品牌福袋就是重度玩家戰場。全家一次集結20大人氣IP，從 Care Bears、三麗鷗、迪士尼，到Rody、小白虎與黑虎蝦，商品橫跨造型毯、收納包、14吋到26吋前開式行李箱，價格帶399元至1,599元。
品牌線同樣話題滿滿，FamiCollection福袋回歸，附日本全家酷碰券，還有限定磁吸招牌小燈箱；全新日系文具與3C筆電收納包首度亮相，加上可口可樂、M&M’S、羅技等品牌福袋，選擇多到像在逛快閃展。
萊爾富：股票型福袋代表，799元走高CP路線
萊爾富今年策略很明確，鎖定「高CP＋股票型獎項」族群。持續熱銷的「馬年發財卡」與「2026馬年福袋」主打可抽輝達、台積電股票，還有 iPhone 17、Nintendo Switch 2、國際雙人機票，發財卡本身就能在門市兌換多項好禮。
進階版「樂玩多福箱」每箱799元，全台限量5,000箱，內容主打人氣IP周邊一次包，包含冰箱貼、存錢筒、拍拍燈、洗衣袋與製冷扇，還直接附2張馬年發財卡，收藏與中獎期待值一次拉滿。
3C族直接鎖定：萊爾富3C福袋走實用派
不愛盲抽IP的話，萊爾富的3C福袋是很實際的選擇。每袋799元、限量3,000個，內含三件實用3C配件，包含數顯藍牙耳機、PD快充、行動電源、充電線與手機支架，日常與辦公都用得到，同樣附發財卡，屬於「不踩雷型」福袋。