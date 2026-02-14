[台南旅遊]關子嶺小旅行超完整攻略，必吃山產甕仔雞，南部好湯首選泥漿溫泉，關子嶺周邊順遊景點懶人包，一年四季都好玩！

從小到大的記憶裡，阿璇來關子嶺小旅行的次數已經多到數不清了，就知道關子嶺的魅力有多大，身為台南人都很愛造訪呀，這回除了紀錄兩天一夜遊記之外，也將關子嶺周邊順遊景點通通納進來，非常推薦順時針玩法，先玩透關子嶺風景區、吃甕仔雞、泡泥漿溫泉美人湯，接著再往香氣滿溢的東山175咖啡公路，喝咖啡賞美景，這條路線也是阿璇超愛推薦給朋友的台南遊程之一。只能說看完這篇，關子嶺溫泉風景區絕對夠你玩好幾趟啦！

關子嶺泥漿溫泉：全台唯一，南部首選溫泉

說到溫泉區或泡溫泉，身為台南人的阿璇，一定是大推南部好湯首選的關子嶺溫泉，在最新一屆2025台灣好湯金泉獎，關子嶺溫泉區更是一舉獲得五大旅遊推薦好湯與五大美景好湯金獎兩項殊榮！關子嶺泥漿溫泉是屬弱鹼性的碳酸氫鈉泉，泥含量高且帶有氣泡，泉質含有硫磺與鹽類，浸泡後可以殺菌，也能軟化角質，用泥漿敷臉或塗在身上，不只養顏美容又保健～

關子嶺風景區：各種類型旅遊都適合，一年四季都好玩！

從白河交流道下來，進入關子嶺風景區後，推薦可以先順時針從上往下玩，剛好繞一圈(紅線部分)，許多知名的景點都集中在這一區！像是好漢坡、大成殿、嶺頂公園、木材故事館、紅葉公園、火王爺廟、溫泉老街等。黃線則是可以安排在第二天，是順遊東山小旅行的路線～

此外，每到夏季，關子嶺會變身成為蝴蝶遊樂園，配合賞蝶季也會有一系列精采活動，大小朋友共賞紫斑蝶的畫面，超溫馨有趣。同時間開跑的夏日山車祭活動，也是每年吸引超多人潮，9月則有關子嶺溫泉美食節，冬天就是關子嶺的泡湯旺季，春季則很適合踏青健行，關子嶺真的是一年四季都好玩耶！一不小心佔了太多篇幅，因為實在講不完阿璇對關子嶺的愛啊(笑)

臺灣木材故事館

火王爺廟

關子嶺在日本時期曾是日軍的療養寶地，利用溫泉養傷與好漢坡復健，也是日本達官貴族喜愛的渡假勝地。所以溫泉老街充滿日式風情，每年年底都會舉辦關子嶺溫泉美食節活動，特別推薦一定要租借浴衣漫遊賞燈，超有氛圍的啦！

大成殿一隅

關子嶺必吃山產美食，銷魂甕仔雞，激推～

走逛完景點，剛好肚子也餓啦，來到關子嶺，肯定要吃山產美食、嗑甕仔雞～這回來吃位於嶺頂公園對面的紅雞城，開幕很久了。

點了滿滿一大桌，重頭戲當然就是甕仔雞啦!!!

甕仔雞香氣誘人，金黃外皮薄而脆，每一口咬下都能聽到喀滋喀滋的聲音，重點咬下去還保有雞汁，超級juicy，激推啊

用雞骨跟竹筍熬製而成的雞湯，不只適合沾肉吃，我還嗑了好幾碗，很不賴

在平地很難得點到的菜色，檳榔花

還有糖醋香菇，香菇炸完再做糖醋，口感扎實又甘甜，不敢吃香菇的阿璇也愛上了^^

吃飽喝足先下行李到我們入住的儷泉溫泉會館，後面再待阿璇完整介紹啦～下午還要繼續玩呢

關子嶺風景區：名列台灣七景，水火同源特殊天然景觀

水火同源這麼經典的畫面，沒看過現場的朋友一定要來朝聖，水跟火同框真的只能用奇景來形容。當地口耳相傳一個故事，關子嶺住著一隻麒麟，水火同源就是牠的頭，尾巴在紅葉隧道向東方延伸，溫泉區就是牠四隻腳站立的位置，而溫泉就是牠的尿，牠活潑外向，喜歡噴火供人觀賞，保護著關子嶺歷代子民。大家或許聽過其他版本，但這是阿璇覺得最可愛的版本哈～充滿想像力的傳說，為水火同源增添更多的神祕感。

從水火同源處往商店街走，會看見雕塑大師楊英風的雕塑創作，象徵著麒麟傳說的作品躍然於牆面上，非常值得駐足欣賞。

一旁有復古的商店街市集可以散步逛逛～

接著我們來到有百年歷史的碧雲寺及大仙寺，居高臨下欣賞遼闊美景，心曠神怡啊。

在寧靜的半山腰，遠看是日本佛寺，走近是台灣寺廟，碧雲寺是台灣少數融合傳統寺廟與日本佛寺建築風格的代表性寺廟。有興趣的話裡頭處處藏著台灣傳統藝術的寶藏喔～

尤其激推碧雲寺的夕陽美景，無論站在木棧道哪一個位置，面向廣闊的嘉南平原，山嵐繚繞，充滿無死角的美感，每次看完都令人難忘!!!超浪漫的啦

如果喜歡登山的朋友們，關子嶺風景區共有5條登山健行路線，可選擇一個步道去走走，很多登山愛好者都會爬完山，再泡個暖呼呼的泥漿溫泉消除疲勞，感覺也是不錯的玩法～

關子嶺溫泉住宿推薦，房內獨享泥漿溫泉美人湯

充實得玩了一整天，回到儷泉溫泉會館，房間內就有專屬泡湯池，一打開就是水量超大的泥漿溫泉，大大舒緩疲憊，超級紓壓的啦～

泡完溫泉果然一夜好眠，皮膚摸起來咕溜咕溜，起床後又再泡了一次，泥漿溫泉真的太美好了！

關子嶺必吃山產美食，各式私房菜平價美味！

隔天午餐我們繼續吃雞吃山菜，關子嶺風景區裡頭山產餐廳非常多，其實就挑間你們看對眼的就好啦，基本上都不太會踩雷，我們這次來吃懷香食堂。

昨天吃了甕仔雞，今天改吃醉雞，連最原味的料理手法都能將雞肉做得可口，實在是很強耶

豬油拌飯超有古早味

阿璇最愛的藍莓優格過貓，清爽開胃～平常很少見喔，推薦必點

藥膳雞湯跟豆乳雞也是吃完依舊口齒留香啊

如果想來點不一樣的風格，最新的景觀餐廳：快雲時晴 覺味食飲跟 露營車咖啡館：山裏Plant Vibes Coffee 也都蠻推的喔～

香氣滿溢的175東山咖啡公路

吃飽喝足後，往175東山咖啡公路前進啦～

東山是台灣咖啡的原鄉，也是台灣三大咖啡產地之一，地處全球的咖啡帶上，當地日夜溫差與三大水庫的溼度調節，讓東山咖啡有著獨特的香氣。175市道沿路特色咖啡館林立，因此有咖啡公路美名。台南東山咖啡近期因被納為國宴餐點而再次聲名大噪，喜愛咖啡的鄉親們絕對要來一嚐世界級的咖啡！

這次我們來到的是人氣一直很高的大鋤花間咖啡生態農場。

一走進就被大樹環繞，清幽的庭園景觀所吸引，讓人不自覺就放慢步調了

眼前的景色超級壯闊的啦，彷彿讓所有煩惱瞬間都豁然開朗了

整個空間都非常好拍～唯美得很不真實

第一次參加咖啡導覽體驗，才知道原來咖啡製程這麼繁瑣，不止採收只能人工，後續的水洗、日曬、蜜處理、去殼…等每一道流程也充滿學問啊，難怪一杯好咖啡的單價都不低。

接著最喜歡的環節就是走進山林認識原生的咖啡樹，還能自己參與日曬咖啡豆體驗，實在是太有趣了！

光是要將咖啡豆鋪得均勻就得耗費全身力氣

一日咖啡職人，紀念一下

略懂完咖啡，再來品嚐咖啡，感受更加特別了。這裡只要點飲品都會附一份小點心，可能是蛋糕或餅乾不一定。另外有提供火鍋、輕食、主廚套餐等正餐也有。

我們選了二樓的樹屋位置，看著層層山巒美景，搭配撲鼻而來的咖啡香氣，太紓壓了～

上次造訪的最高景觀咖啡廳->五隆園咖啡民宿，可以享受喝咖啡、看夕陽、吃山產獨特體驗，也推薦一訪。

175咖啡公路沿線的免費景點除了擁有無邊際泳池的仙湖農場外，還有福安宮、孚佑宮，可以飽覽壯闊山景，雲霧繚繞時，則充滿仙境之美。福安宮也是一間在地人推薦的隱藏版財神廟喔，有興趣的朋友們可以參拜一下。

以上就是阿璇造訪關子嶺風景區無數次的心得分享，下次來台南，不妨就安排來趟關子嶺小旅行吧，相信你們一定也會愛上！