[台南住宿]關子嶺超高CP值溫泉館 湯屋比鄰溫泉溪 地點便利散步漫遊溫泉鄉｜儷泉溫泉館

關子嶺對於身為台南人的阿璇是再熟悉不過，關子嶺風景區有自然景觀、歷史人文，也保留濃厚的懷舊氛圍，對於主打創新豪華的現今更顯難得。

關子嶺曾獲十大好湯冠軍，南部好湯首選！尤其關子嶺泥漿溫泉加上東山咖啡的路線，就是阿璇最推薦給朋友的台南遊程之一。

阿璇在關子嶺地區體驗過景大、芳谷、富野、以及這次要分享的儷泉溫泉館，就經營模式、飯店特色及規模各有千秋，不過泥漿溫泉那感覺是別地方的溫泉無法比擬的，這次就來分享儷泉溫泉會館。

儷泉溫泉會館 地理位置極佳，步行散步溫泉老街

儷泉溫泉會館 位於關子嶺溫泉區的175線上，周邊就有木材故事館、嶺頂公園、便利商店及許多山產餐廳(來關子嶺必吃甕仔雞)，只能說佔盡了地理之便，方便房客享受假期。

迎賓大廳緊鄰櫃台及用餐區(不過早餐是至對面的關子嶺富野溫泉會館用餐)

經過電梯來到了公共設施，有休閒桌椅及大面鏡的梳畫整理區，一旁探頭即可見滾滾泥漿湧流的溫泉溝，看來只能再說儷泉溫泉會館在溫泉水上又占盡了地理之便。

湯屋非常多間，每間均提供溫泉及冷泉，但格局不盡相同，主要分為浴缸式及內凹式的溫泉池。

儷泉溫泉會館 房間寬敞 房內附設大湯池

我們這次入住的是溫馨雙人房，空間還算寬敞，窗簾拉開就是關子嶺溫泉街區的街道景觀哦~

浴室裡面一樣分有溫泉池及冷泉池，這次特別贈送我們一小罐泥漿可以在泡湯之際敷臉及身體。

關子嶺泥漿溫泉 十大好湯冠軍 南部首選溫泉

關子嶺泥漿溫泉是屬弱鹼性的碳酸氫鈉泉，泥含量高帶有氣泡，還有「天下第一靈泉」之稱，相關好處及功效網路介紹非常多，這裡就不多提啦~

這裡不得不誇獎儷泉溫泉館給溫泉水真的有夠大方，水量超大，或許因為緊鄰溫泉溪的緣故吧！

這一罐非常濃厚的溫泉泥等一下絕對要全身覆蓋啦

不曾泡過泥漿溫泉的人肯定會被這觸感給震懾住，有一種將泥沙抹在身上的感覺，當把泥漿卸掉後皮膚會估溜估溜的。

強力推薦一定要將泥漿敷在臉上，因為人生大概沒有幾次會如此心甘情願把臉弄這麼黑，還如此開心的~

儷泉溫泉館 比較特別的是它的早餐需要步行至對面的關子嶺富野溫泉會館用餐，關子嶺富野溫泉會館 在當地算大型的飯店，此種方式也算加分，詳細的早餐環境資訊也可以參考 關子嶺富野溫泉會館體驗文章。

以上就是簡單的儷泉溫泉館體驗分享囉，更多的 關子嶺2天1夜 遊記歡迎參考這樣玩 https://ctgirlblog.com/guanzilingtrip/