[台南旅遊]高人氣東山咖啡館，山巒美景一覽無遺，大鋤花間咖啡生態農場，東山175咖啡公路景觀餐廳推薦

東山是台灣咖啡的原鄉，也是台灣三大咖啡產地之一，地處全球的咖啡帶上，當地日夜溫差與三大水庫的溼度調節，讓東山咖啡有著獨特的香氣。175市道沿路特色咖啡館林立，因此有咖啡公路美名。台南東山咖啡近期因被納為國宴餐點而再次聲名大噪，喜愛咖啡的鄉親們絕對要來東山一嚐世界級的咖啡！

這次我們來到的是人氣一直很高的大鋤花間咖啡生態農場。

一走進就被大樹環繞，清幽的庭園景觀所吸引，讓人不自覺就放慢步調了

坐在樹下享受微風吹拂，非常之愜意

眼前的景色超級壯闊的啦，彷彿所有煩惱瞬間都豁然開朗了

整個空間都非常好拍～唯美得很不真實

第一次參加咖啡導覽體驗，才知道原來咖啡製程這麼繁瑣，不止採收只能人工，後續的水洗、日曬、蜜處理、去殼…等每一道流程也充滿學問啊，難怪一杯好咖啡的單價都不低。

接著阿璇最喜歡的環節就是走進山林認識原生的咖啡樹，還能自己參與日曬咖啡豆體驗，實在是太有趣了！

老闆自己設計的捕蟲工具，不只有功效還能當裝飾，繽紛可愛

走上制高點，這裡的風景更加迷人，邊曬咖啡豆邊賞景，有點浪漫

其實光是要將咖啡豆鋪得均勻就得耗費全身力氣，這要做上一個上午就很不容易了，實在佩服咖啡農的體力跟手藝

一日咖啡職人，紀念一下

略懂完咖啡，再來品嚐咖啡，感受更加特別了。來到大鋤花間只要點飲品都會附一份小點心，可能是蛋糕或餅乾不一定。另外有提供火鍋、輕食、主廚套餐等正餐也有。

我們選了二樓的樹屋位置，竟然還貼心附有兒童椅耶，帶小朋友來遠眺山林，享受靜謐清幽，也是不錯的親子活動

看著層層山巒美景，搭配著撲鼻而來的咖啡香氣，太紓壓了～

上次造訪的最高景觀咖啡廳->五隆園咖啡民宿，可以享受喝咖啡、看夕陽、吃山產獨特體驗，也推薦一訪。

175咖啡公路沿線的免費景點除了擁有無邊際泳池的仙湖農場外，還有福安宮、孚佑宮，可以飽覽壯闊山景，雲霧繚繞時，則充滿仙境之美。福安宮也是一間在地人推薦的隱藏版財神廟喔，有興趣的朋友們可以參拜一下。





平常生活壓力大，偶爾上山喝杯悠閒的下午茶，挺不賴的～更多的 關子嶺2天1夜 遊記歡迎參考這樣玩 https://ctgirlblog.com/guanzilingtrip/