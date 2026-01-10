[南投美食]二訪渡之島日高鍋物，18度C系列品牌超人氣火鍋，精緻質感空間，自助吧選擇豐富，埔里聚餐餐廳推薦｜渡之島日高鍋物

又跟朋友們來南投埔里玩耍啦～這次帶上樂樂二訪18度C系列品牌渡之島日高鍋物，空間一樣精緻有質感，但發現用餐方式做了新的調整，現在多了自助吧，菜盤想吃多少就夾多少，飯後還有18度C巧克力品牌霜淇淋無限享用，鍋物餐點美味依舊，以下簡單紀錄下來跟大家分享囉～有安排來埔里旅遊的朋友們，渡之島日高鍋物很可以列入用餐選擇喲！

渡之島日高鍋物：餐廳外觀跟店內用餐空間（一、二樓）

詳細空間介紹大家可以參考一下阿璇初訪這篇（請點我）～

渡之島日高鍋物：自助吧選擇豐富充滿驚喜

一進門就能發現新設的自助吧，以前是鍋物主餐附菜盤，現在則改為自助吧任你夾，蔬菜、丸餃類、火鍋料種類都很豐富～沾醬也有多達14種，可以依照自己喜好調配，也有推薦的特製醬料方式可以參考。

小朋友最愛的養樂多跟優格

飯後還能自製霜淇淋來享用，都是18度C巧克力工房的霜淇淋口味，推薦必吃啊，超濃郁的

不喜歡吃冰的也有熱紅豆湯可以選擇

冰箱裡的玻璃瓶飲料則是付費單點的

渡之島日高鍋物：餐點心得分享

這次我們人數蠻多的，店家幫我們安排在一樓的包廂區，聊起天來更自在了

嬰兒餐具跟嬰兒座椅已經幫我們準備好了

需要什麼服務都可以用這個特別的神奇小木頭來呼喚，將需求面翻轉朝上即可

自從上次喝過就令人難忘，我們又點了哈密瓜汽水和白桃汽水哈哈，開心～

招待的桂花飲耳露喝起來有淡淡的香氣，每一口都是銀耳，給得很大方欸

身為肉肉控的阿璇當然是牛肉點起來～一群人用餐的好處就是可以各種肉都點來分食，超過癮的，看看這個油花也太美了吧

這次阿璇點了日高壽喜鍋，店員會幫忙在桌邊現炒，熱鍋後放入洋蔥、蔥段和牛蒡片爆炒，爆炒後再放入一片牛肉片增加油脂和香氣，最後倒入壽喜燒醬汁。肉片涮一下，沾上使用生食級的雞蛋做成的壽喜燒沾醬，喔伊系～真的人間美味

愛吃海鮮的同桌友人點的松葉蟹拼盤鍋物＋日高酒釀味噌鍋，看起來超厲害的，喜愛吃海鮮的可以試試～

松葉蟹拼盤除了有超巨的松葉蟹腿肉，還有新鮮魚片、活蛤蠣、九孔鮑、廣島牡蠣、干貝、透抽、蝦仁漿等超澎湃的啦，可以依照海鮮盤上的小卡片煮出最佳的美味，很貼心欸

偷喝了幾口發現這味噌鍋很不一樣，日高酒釀味噌鍋採用日本大吟釀製成的酒釀，只有香氣沒有酒精，雖然叫味噌但不鹹，喝起來很順口。

心情大好的友人特別點了活體波士頓龍蝦雙人主餐犒賞自己，從餐廳水族箱裡拿出的龍蝦就這樣活跳跳出現在餐桌上，真的是太酷了，想必一定超鮮的，肉品還能三選二，龍蝦、豬、牛一次滿足。

如果吃膩了埔里小吃，偶爾安排個精緻鍋物跟親朋好友聚餐，還真的是挺不賴的享受呢^^

渡之島日高鍋物：菜單參考(以現場為準)

