[台南旅遊]好吃又好玩！季節限定黑橋牌臺南粽，免門票香腸主題觀光工廠，台南親子景點推薦｜黑橋牌香腸博物館

這次帶上樂樂來黑橋牌香腸博物館玩啦～除了是冷氣景點，館內有得吃有得逛，第一次來的女兒玩得超開心的啦！然後意外發現除了本業香腸以外，黑橋牌的黑橋牌臺南粽有夠好吃，最近我們去逛好市多看到，又帶了兩盒黑橋牌臺南粽回家哈哈～很不錯的台南親子景點：黑橋牌香腸博物館，推薦給你們啦^^

黑橋牌香腸博物館地點蠻好找的，不論騎機車或開車來都挺方便的。

朝著門口前進，樂樂馬上被這碗超巨大香腸堆給吸引，很適合打卡作紀念～

走～跟著阿璇進去吹冷氣吧XD

館內處處充滿復古的元素，聽過黑橋牌的都知道它是個老牌子，所以用當時的年代特色來打造整體佈置，還蠻有氛圍的～總共有三層樓可以慢慢逛～

迷你版的裝置藝術，跟小朋友也太搭了，光手舉牌道具就讓她玩得很嗨^^

一樓除了小巧可愛的柑仔店造景可以拍拍照之外，一旁的展售區，也是常能挖到不少寶，送禮或是自己吃都很實用。

冷凍、冷藏食品也是阿璇家常用到的料理好物，方便又美味^^

這回最驚喜的發現就是這黑橋牌臺南粽啦!!!當天就帶了幾顆回家嗑，很令人驚喜的美味，非常值得一嚐喔～

肉粽口味選擇超多，阿璇買的是黑橋牌臺南粽，令人想起外婆包肉粽的味道，超懷念的(淚)

店員說，現在好市多也買得到黑橋牌臺南粽啦，大家有興趣可以嚐鮮一下

雖然我們剛吃飽才來，但還是忍不住點了巨無霸夯香腸分食(笑)

電梯前可愛的小小豬肉舖，小朋友都很愛當老闆，樂樂也不例外XD

二樓主要介紹香腸的製造過程，內容淺顯易懂，很輕鬆就能逛完一圈。

牆上展示的都是不同種類的香腸，讓人大開眼界。

人工與機器並進的製程，也是黑橋牌填充香腸的一大特色。

三樓延續一樓的懷舊風格，跳格子、電影畫報、古早味零食等畫面，童年回憶紛紛湧現心頭。

復刻從前的阿嬤灶咖場景，自製豬油就是這樣費力得翻炒出來的

三樓很多打卡牆可以瘋狂拍照

沙卡里巴在老台南人裡的記憶，就是個充滿台南小吃的市場

棺材板、鱔魚意麵、米糕等平民美食攤販，打造得很逼真寫實。

走過這道時光河流就能將黑橋牌品牌故事一目瞭然。

最後一站阿璇覺得很特別也別具意義，黑橋牌歷年來跟公司一起打拚的資深員工的名字通通寫在香腸上，並組合成一個指紋意象，想呈現給大家，他們始終堅持品質保證和用好心腸做產品的概念。不得不說走逛完博物館，真的會默默多了一種安心的感覺。

回家前當然沒有忘記完成這個可愛小傢伙的棉花糖願望，不得不說這台棉花糖機超受歡迎的哈哈～











