[南投美食]埔里平價小火鍋推薦 自助吧多種冰品無限供應 環境舒服，湯頭好喝，一人也能吃｜埔里喫鍋

趁著樂樂生日，我們又來到埔里3天2夜遊啦(快要每個月都來一次了....)，這次來到了埔里喫鍋·龜隱田園-複合式火鍋店，在大熱天吹的超強冷氣吃著鍋，根本是個大享受。埔里喫鍋·龜隱田園-複合式火鍋店附近就有停車場，收費一次50元還算合理。

店內位置並不算多，我們一行人進入後，就大概剩靠落地窗的個人位以及靠櫃台邊的小桌，而且一下子就客滿啦~這裡主打的是個人小火鍋，但配料也完全不馬虎，而且還有爆米花、冰沙、冰淇淋等等簡易的自助吧，座位間也不會太擠，靠近落地窗有個人位置，就算一個人吃也不會覺得尷尬(這挺棒的)。

簡易自助吧及料理區

在夏季且有小朋友且全店客滿的狀況下，這裡有時候會來不及製冰，哈哈

這次點了牛豬各1鍋，肉片切得剛好不會太薄，入口紮實又帶點Q感，加上原本的湯底清香，而且它的醬料有夠涮嘴(樂爸獨愛胡麻醬)。

整理來說埔里喫鍋·龜隱田園-複合式火鍋店不是那種浮誇系的網美鍋物，但它有種吃飽卻意猶未盡讓人想再來的感覺，決定列入下次再訪的清單之一！另外加碼店內的咖哩飯，個人火鍋店竟然還有這項單點料理，很酷吧！

