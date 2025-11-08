[台南美食]在地人也愛！環境好湯頭好，溫體豬溫體牛肉質軟嫩，價格超親民，飲料、白飯、冰品吃到飽｜食佳石頭火鍋

這天隨意爬了評論找到了這間食佳石頭火鍋，結果全家人第一次吃就愛上啦！空間乾淨寬敞，自助吧提供無糖飲品、白飯跟冰品吃到飽，超多古早味冰棒可以選，剩下就是想吃多少拿多少再計價，吃完只想說也太便宜了吧，湯頭很優，整體來說CP值非常高，吃膩個人小火鍋，偶爾來吃圍爐式的石頭火鍋，令人驚喜呀^^值得推薦的佳里聚餐餐廳再+1～

食佳石頭火鍋位於仁愛路上，車子需要路邊停車，建議可以往仁愛國小附近繞繞。還好我們有先訂位，不然到的時候已經是近乎客滿的狀態

除了有圓桌之外，人數較少也有長桌可以使用，還看到有隔兩間包廂，感覺也是不錯的選擇^^

自助吧都集中在靠近門口這一側，白飯、飲料、冰品都是吃到飽，冰品櫃選擇出乎意料得多，各種古早味冰棒跟冰淇淋都有，看到棒棒冰超懷念的

飲料雖然只有無糖麥茶，但剛好是我愛的無糖飲品，開心～

點餐方式很直覺，湯底想吃石頭火鍋或麻辣火鍋二選一，都想吃就點鴛鴦鍋囉

牆上貼有一些店家推薦必點的配料

我們點了石頭火鍋，店員很快得就送上基本菜肉盤，然後幫客人爆香～

肉片也會跟著一起拌炒，讓湯頭更加分

食材都在冰箱這一區，不同盤子皆有清楚標價，想吃什麼自行拿取即可

竟然有提供提籃跟托盤，非常實用

常溫存放的豆皮、雞蛋、麵類也在這一區

很特別得是這裡吃得到溫體豬跟溫體牛，實在太酷了，雖然單價高一點，但是吃起來真的不一樣，值得～

海鮮的選擇也蠻多樣化，很難得可以在火鍋店看到龍膽石斑跟東石蛤。

想得到的火鍋料通通有，愛吃菜的人也有得選

看看我們滿載而歸～～～我們可是整鍋完食的呢！！！

我們四大一小結帳不到千元，但吃得超滿足，實在很開心能發現這間石頭火鍋，以後我們肯定還會再來很多次(笑)