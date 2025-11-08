[南投美食]水里車站旁的古早味麵店！在地人也大推，晚來就大排長龍，必吃筒仔米糕、四神湯｜水里燕古早味麵攤

這家位於水里的麵店，經鵝媽媽介紹後一試成主顧，每次只要順程一定會繞來吃，網路也已經累積不少評論，這次趁著夜宿水里，好好來記錄一番~

南投美食 水里在地美食 水里燕古早味麵店

水里燕古早味麵店就位於水里火車站前，7-11旁，公車站對面，極佳的地理位置，聽鵝媽媽說原本是對面公車站候車區旁的小麵攤，當時已經是排隊名店，已經傳承三代，為了提供更好的用餐環境及座位，就搬到對面現址囉~

造訪數次發現用餐客人多半還是在地人，少部分為觀光客(平日)，所以外帶區在我們拍完照入座後，整個大排長龍。

老闆娘及員工熟練的SOP，就算裡外都是等餐的民眾還可以談笑風生，也露出對自己餐點很有自信的神情。

一旁的肉燥非常邪惡，是我們拍醜了。

內用大概十餘小桌，還有靠窗座位區，用餐時間一到就....一下子瞬間客滿

水里燕古早味麵攤 種類多元 滷汁入味 價格合理

內用與外帶填寫的單子是不一樣的，品項非常多，米糕、麵、滷味、四神湯是我們每次都必點的

麵條Q彈好吃 米糕四神湯必點

Q彈的米糕搭配特製的肉燥醬汁，還有古早味切仔麵，再來一碗四神湯或手工丸仔湯，一個人的份量剛剛好。

鵝媽媽激推四神湯

這家是我們一致推薦的美味，簡單分享，就給大家自己來品嚐囉~