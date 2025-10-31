[嘉義美食]隱身市區的人氣火鍋店 環境舒適餐點實在聚餐首選 菜盤火鍋料全免費｜馨月鍋物

馨月鍋物是樂樂乾媽帶我們來朝聖的一間火鍋店，馨月鍋物的位置不算難找，而且不遠處就有停車場，對開車族來說相當方便。馨月鍋物 外觀看是木造老宅，(有人說是老宅，應該是翻修過，非常新穎)。馨月鍋物還與咖啡廳共生，餐後可以直接點一杯咖啡續攤，很有特色，也看得出老闆的巧思。

餐廳外圍有小小的庭園區，碎石步道搭配木造建築，隱身市區卻多了點愜意感。如果魚池就在這裡，肯定會成為親子族群的最愛。

別看外觀小巧，走進去因為與隔壁連棟，所以空間並不擁擠。

室內明亮的木質裝潢，桌距寬敞，整體採光很好，聚餐時完全不會感到壓迫。難怪久違的樂樂乾媽米奇會選這裡。

這裡採半自助式，茶水、醬料自己取用，中間吧檯區還有免費飲料（啤酒需另外付費）。貼心的是，每桌都配有電源插座和 USB 孔，用餐同時還能幫手機充電，超加分。

往二樓的空間感覺就像藝廊設計

二樓是玻璃屋設計，光線通透，另有間小包廂，很適合家庭或朋友聚會。雖然取餐、拿醬料需要上下樓，不如一樓方便，但換來的是更安靜的氛圍與更好看的光線。對愛拍照的人來說，這一點反而是小驚喜。(或許...樓上只能指定部分餐點由服務員服務!?)

馨月鍋物的火鍋種類多樣，湯頭選擇齊全，像是昆布鍋、牛奶鍋、龍骨鍋等都有。肉片份量實在，口感新鮮。海鮮盤也蠻新鮮，蝦子、蛤蜊份量都實在，吧檯雖然不算大，品項也不多，但該有的青菜、火鍋料都能補足，蔬菜補給速度也蠻快。

用完餐後，我們直接走到一旁的咖啡廳，點了咖啡與飲品，在戶外魚池邊餵魚，再到庭園區聊天，度過了一個很滿足的午後。

唯一美中不足大概就是中午時段後餐廳會先關門休息，在庭園區喝飲料找廁所比較不方便(可以跟咖啡店店員借用)