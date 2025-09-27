會員中心
創作後台
愛體驗後台
更改密碼
登出
全產品速覽
新聞評論
聯合新聞網
河好如初
陽光行動
聯合報數位版
聯合70
轉角國際
倡議家
世界日報
新聞話題
服務
會員中心
U利點數
我的新聞
歷史新聞
活動專區
udn粉絲團
udn line 好友
股市理財
經濟日報網
房地產
中經社
樂透
發票
生活娛樂
噓！星聞
優人物
udnSTYLE
500輯
遊戲角落
發燒車訊
元氣網
橘世代
寵物部落
科技玩家
女子漾
報時光
運動
udn NBA
野球夢田
HBL
閱讀創作
琅琅悅讀
琅琅書店
琅琅原創
一刻鯨選
聯副70
udn部落格
聯合文學
聯經出版
聯文雜誌
文創購物
數位文創
IP 授權
瘋活動
售票網
時光商號
時光自造所
更多產品
聯合知識庫
聯合電子報
聯合影音網
聯合學苑
有行旅
APP行動網
關於我們
美食旅遊
愛漂亮
生活娛樂
有肌勵
情慾愛情
影音專區
漾漾來開箱
愛體驗
成為作者
心理測驗
夯陸劇
生肖運勢
彩妝夯品
熱門韓劇
美容展
金高銀為《妳和其餘的一切》增胖6公斤再瘦身！自曝心聲：「我有時候是誾重，有時候是商燕」
初秋麂皮穿搭指南：5 款必備單品＋搭配技巧，輕鬆打造初秋復古高級感
秋季法式慵懶風這樣穿：一件「針織外套」搞定初秋高級感穿搭！
趙露思大轉變！新戲《許我耀眼》搭陳偉霆演心機女！5大亮點一次看
不只優雅！經典「鉛筆裙」的五大穿搭公式，今年秋天成為最懂得混搭的時髦玩家！
一萬元入手？小米 Xiaomi 15T Series 正式登台！徠卡三鏡頭、升級 AI 攝影...5大整理一次看
優選推薦
9月必追影集一次看！從韓劇、好萊塢真人電影到人氣影集續作 一應俱全
全家×7-ELEVEN９月冰品大戰開打！米其林級蘭姆葡萄霜淇淋、水蜜桃可爾必思話題新甜點一次看
不結婚也能走得遠！黃立行徐靜蕾相戀15年同框，哪些星座組合最適合長久戀？
許瑋甯產後火速瘦身！高齡媽咪必學3大速成恢復秘訣，盆底肌訓練超有用！
2025周年慶必搶TOP30組：「買1送1＋半價神組」 頂級乳霜現省2.7萬比免稅更划算！
刺激「G點高潮」３大體位 性愛專家帶你破解都市傳說
最新文章
熱門文章
有肌勵
教師節放假≠尊重！老師最心寒的9句話，比不放假還傷人
#親子教育
失敗要趁早 - 張念慈
2025.09.27
生活娛樂
金高銀為《妳和其餘的一切》增胖6公斤再瘦身！自曝心聲：「我有時候是誾重，有時候是商燕」
#金高銀
女子漾／編輯Wendi
2025.09.27
愛漂亮
初秋麂皮穿搭指南：5 款必備單品＋搭配技巧，輕鬆打造初秋復古高級感
#單品
女子漾／編輯桑泥
2025.09.27
愛漂亮
秋季法式慵懶風這樣穿：一件「針織外套」搞定初秋高級感穿搭！
#針織外套
女子漾／編輯桑泥
2025.09.27
美食旅遊
俄羅斯古都建築之旅(1) 聖彼得堡—皇宮建築之美
#打卡景點
唐蘋想很多
2025.09.26
美食旅遊
蒙古驚奇(2) 想體驗遊牧民族的生活嗎？來蒙古就對了！
#打卡景點
唐蘋想很多
2025.09.26
美食旅遊
日本7-11秋冬人氣品項「生巧克力冰淇淋」強勢回歸 增量生巧克力讓美味更濃厚！
#日本
Enhsin
2025.09.26
愛漂亮
為什麼痘疤會越拖越明顯？修復黃金期只有「這日子」
#皮膚
潮健康
2025.09.26
看更多
美食旅遊
台灣哪個景點最雷？外國遊客公認是它「5分鐘就逛完」，大老遠跑去超失望
#景點
造咖
2025.09.23
生活娛樂
6位驚動華語圈的早逝明星！于朦朧驟亡最離奇、第5位死因成謎
#癌症
女子漾／編輯ANDREA
2025.09.17
美食旅遊
退休後要住哪裡？盤點全台10大養生村： 享受醫療照護，也能參與課程
#分享
網路溫度計DailyView
2025.09.26
生活娛樂
九月中後職場運勢爆發！四生肖實力派受矚目 升職加薪機會大增
#生肖
女子漾／編輯張念慈
2025.09.16
美食旅遊
故宮9月「這天」全民免費參觀！軍人連14天免門票 北院賞文物、南院看水舞 順遊景點一次看
#嘉義
女子漾／編輯張念慈
2025.08.28
生活娛樂
一夜爆紅2025陸劇黑馬TOP 6！《不眠日》霸榜，這部權謀復仇劇狂吸粉
#仙俠劇
女子漾／編輯ANDREA
2025.09.23
生活娛樂
2025最瘋狂實境秀《接吻生死鬥》！AV女優、影帝同場比拼「不能親的吻戲」 6集劇情亮點＋女優IG一次掌握
#演員
女子漾／編輯周意軒
2025.09.15
愛漂亮
炎夏解放雙腳！輕便好走10款「運動風涼鞋」推薦：UGG、PUMA、NIKE、TEVA機能與時尚兼具
#時尚
造咖
2025.09.23
看更多
影音專區
專欄作家
失敗要趁早 - 張念慈
唐蘋想很多
Enhsin
潮健康
Genie｜覺知理財｜數位遊牧
職場讀書人 Thak tsheh lang
睿忒
meru
醫時尚生活 Drs-Beauty.com
張瑜老師上課了
投票
投票看結果
有肌勵
Instagram